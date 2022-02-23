Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ebru Kaya, Sadettin Kıral
Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Nur Özaydınlı, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Büşra Kılıçlı)
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Buse Ünal, Fedorovtseva, Dicle Babat, Vargas ( Gizem Örge, Tutku Yüzgenç, Naz Akyol, Cristina)
Setler: 12-25, 25-22, 18-25, 20-25
Süre: 96 dakika (19, 28, 25, 24)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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