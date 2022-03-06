Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

06.03.2022 15:06
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Recep Karakoç, Tuncay SevimEczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin, Selin Arifoğlu (Zeynep Palabıyık, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)Yeşilyurt: Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Weltman...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Recep Karakoç, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Hande Baladın, Merve Atlıer, Gözde Yılmaz, Saliha Şahin, Selin Arifoğlu (Zeynep Palabıyık, Fatma Şekerci, Dilay Özdemir)

Yeşilyurt: Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Weltman (Duru Aksu, Nilsu Sen)

Setler: 25-19, 25-20, 25-22

Süre: 80 dakika (26, 25, 29)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

YORUMLAR
500
Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 Yeşilyurt: 0 Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 Yeşilyurt: 0 Yeşilyurt'ta koordinasyon merkezinin açılış töreni yapıldı Yeşilyurt'ta koordinasyon merkezinin açılış töreni yapıldı

Hande Baladın, Recep Karakoç, Gözde Yılmaz, Yeşilyurt, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika


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