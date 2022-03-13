Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme)
Bolu Belediyespor: Ece Kozdere, Naz Kambur, Havlickova, Kharchenko, Calderon, Burcu Şentürk (Özlem Güven, Yelyzaveta, Ceren Baysal, Elif Uzun)
Setler: 25-14, 25-14, 25-16
Süre: 77 dakika (29, 23, 25)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika