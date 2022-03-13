Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili
Yeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Veltman (Duru Aksu, Eda Kafkas, Nilsu Şen, Ceren Yılmaz)
Fenerbahçe Opet: Cristina, Popovic, Tutku Burcu Yüzgenç, Meliha İsmailoğlu, Beliz Başkır, Buse Ünal ( Gizem Örge, İpar Özay Kurt, Cansu Çetin)
Setler: 13-25, 12-25, 19-25
Süre: 68 dakika (22, 20, 26)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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