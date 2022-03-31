Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26. ve normal sezonun son haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde son haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Sarıyer Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

2 Nisan Cumartesi:

14.00 Türk Hava Yolları- PTT (Burhan Felek Vestel)

17.00 Karayolları- Fenerbahçe Opet (Başkent)

17.00 Bolu Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Karaçayır)

17.00 Nilüfer Belediyespor- Yeşilyurt (Cengiz Göllü)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)

3 Nisan Pazar:

17.00 VakıfBank-Kuzeyboru (VakıfBank Spor Sarayı)

VakıfBank lider bitirmeyi garantiledi

VakıfBank'ın lider bitirmeyi garantilediği normal sezonda Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları da lig şampiyonunun belirleneceği play-off 1. etap maçlarında oynama vizesi aldı.

Play-off 2. etap maçlarını oynayacak ekipler ise PTT, Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru ve Aydın Büyükşehir Belediyespor oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi'ne veda eden ilk takım Yeşilyurt oldu. Ligden düşen ikinci ve son takım ise Nilüfer Belediyespor ya da Karayolları olacak.

Puan durumu

Ligde normal sezonun son hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle: