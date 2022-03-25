Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi

25.03.2022 09:42
Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde yarı final etabı karşılaşmaları sona erdi.

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde yarı final etabı karşılaşmaları sona erdi.

Bursa'da oynana yarı final etabı karşılaşmaları sonucunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Çukurova Belediyespor, Adam Voleybol, Karşıyaka ve İlbank takımları final etabına yükseldi.

Yarı final etabının üçüncü gününde alınan sonuçlar şöyle:

Çukurova Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 3-1

Muratpaşa Belediyesspor -Adam Voleybol: 1-3

Edremit Belediyesi Altınoluk-Cerastyle Kayseri OSB Tek. Koleji: 3-1

İlbank-Karşıyaka: 2-3

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Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi: Çukurova Belediyesi SK: 3 İstanbul BŞB SK: 1 Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi: Çukurova Belediyesi SK: 3 İstanbul BŞB SK: 1 Karşıyaka filede finali garantiledi Karşıyaka filede finali garantiledi

Karşıyaka, voleybol, Çukurova, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi - Son Dakika


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