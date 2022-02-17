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Voleybol yarı final müsabakaları Düzce'de başladı - Son Dakika

Voleybol yarı final müsabakaları Düzce'de başladı

17.02.2022 13:57
Voleybol yarı final müsabakaları Düzce'de başladı

Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakalarına Düzce ev sahipliği yapıyor.

Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakalarına Düzce ev sahipliği yapıyor.

2021-2022 Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Yarı Final Müsabakaları 17-20 Şubat 2022 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu ve Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda başladı. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğini yapacağı müsabakalarda takımlar finallere kalmak için yarışıyor. Yıldızlar Kızlar ve Erkekler Voleybol Yarı Final Müsabakalarında kızlar kategorisinde 8, erkeklerde de 8 takım mücadele ediyor.

Kızlarda Bartın, Çanakkale, Düzce, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Antalya, İzmir erkeklerde ise Bursa, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Tekirdağ, Zonguldak, İstanbul ve İzmir finallere kalmak için mücadele ediyor.

18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılan açılış seremonisinin ardından müsabakalar başladı. - DÜZCE

Voleybol yarı final müsabakaları Düzce'de başladı
Voleybol yarı final müsabakaları Düzce'de başladı
Voleybol yarı final müsabakaları Düzce'de başladı

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Bahçeşehir, voleybol, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol yarı final müsabakaları Düzce'de başladı - Son Dakika Spor


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