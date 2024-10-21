Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi - Son Dakika
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Spor

Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi

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Şimdilerde yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirirdi. Takımın mutsuz ve umutsuz olduğunu belirten Demirel, ''Fenerbahçelilerin kafasını karıştırmış durumda. Mutsuzluğa mı üzülsünler yoksa umutsuzluğa mu üzülsünler. Bir karamsarlık içinde bulunuyoruz'' dedi.

21.10.2024 09:19  Güncelleme: 09:36
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Son olarak Hatayspor'u çalıştıran ve şimdilerde yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı da yorumladı.

"TAKIMDA MUTSUZLUK VE UMUTSUZLUK VAR"

Takımın mutsuz ve umutsuz olduğunu söyleyen Demirel, "Fenerbahçe takımında şu anda mutsuzluk ve umutsuzluk birbirine karışmış durumda. Mutsuzluk neden? Bulunduğu ortamdan. Umutsuzluk da neden? Hepimiz bir şeyler bekliyorduk. Jose Mourinho'dan bekliyorduk, yapılan transferlerden bekliyorduk" dedi.

"KAFALAR KARIŞMIŞ DURUMDA"

Fenerbahçe'de yaşanan şeylerden dolayı kafaların karıştığını söyleyen Demirel, "Bir milli ara sonrasını görelim diyorduk ancak şu anda değişen bir şey yok ama belli ki bu böyle devam edecek. Bir değişiklik bir değişkenlik görebilecek miyiz diye bekledik ama olmadı. İç sahada oynanan maçlarla deplasmanda oynanan maçların oyun kurgularında bir değişiklik veya oynanan takımlara karşı bir oyuncu tercihleri, rakibe göre planlanan metotlar görmedik. Veya 2-1 öndesin, Fenerbahçe 7 kişi savunma yapar mı! Büyük soru işareti. Mutsuzluk ve umutsuzluk Fenerbahçelilerin kafasını karıştırmış durumda. Mutsuzluğa mı üzülsünler yoksa umutsuzluğa mu üzülsünler. Bir karamsarlık içinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi

Volkan Demirel, Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Galatasaray Spor kulübü:
    Mutsuz olanlar Allahtan çocuklarınız Galatasaraylı oluyorlar icardi aşkı onları en büyüğe getiriyor ne mutlu Galatasaraylı olmak 41 32 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    İsmail hocanın ahı bu 99 puan toplamış daha ne yapsın 45 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    volkan bu takımın başına geçmek için böyle diyorsun ama daha çok var senin bu takımın başına geçmeye 6 25 Yanıtla
  • Mert Markaloglu:
    Hayatını ..mişler diyememişte incinmiş demiş :) 25 4 Yanıtla
  • Ersay:
    Fenerlinin yüzü gülmez volkan,O yüzden Fenerli babaların çocukları gs li oluyor,Adamlar osimen alıyor,fener yaşları alıyor 17 7 Yanıtla
  • Saim Dolanbay:
    Hocam doğruyu söylüyorsun. 18 3 Yanıtla
  • Atilla levent:
    volkan hoca ayak yapiyor. fenere gelmeye.. morinyodan iyidir 4 14 Yanıtla
  • Aa:
    Ben söyleyim gs bakıyorlar bide kendi takimlarina 11 5 Yanıtla
  • guven ozveren:
    Ismail Kartal buna 3-5 gömlek fazla gelir o kadar diyeyim . Bir Fenerli olarak izlediğim maçta mücadele yok ruh yok organizasyon yok … yok oğlu yok peki bu adamın katkısı nedir ? 20 küsür milyonluk forvet karşı karşıya gol atamiyor … 13 1 Yanıtla
  • han Deniz:
    dzeko tadic smanzki artık kulübeye geçmesi lazım reaksiyon yok top kaybi çok on dörtlü değişsin ama olmuyor 11 3 Yanıtla
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