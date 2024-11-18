Volkan Demirel'den Galatasaray maçı öncesi çok konuşulacak sözler - Son Dakika
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Spor

Volkan Demirel'den Galatasaray maçı öncesi çok konuşulacak sözler

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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, yaklaşan Galatasaray maçı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılardan puan veya puanlar almak istediklerini belirten Demirel, ''Zor bir mücadele bizi bekliyor Galatasaray'ın kapasitesi konumu belli. Galatasaray'dan puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz'' dedi.

18.11.2024 12:11  Güncelleme: 12:19
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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

"PUAN VE PUANLAR ALMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Demirel, Galatasaray'la oynanacak maç öncesinde "Zor bir mücadele bizi bekliyor Galatasaray'ın kapasitesi, konumu belli. Puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz" dedi.

TRT Spor'a konuşan Demirel, "Kendimi buraya ait hissediyorum. Gelirken de bunu düşünerek geldim. İnşallah en kısa zamanda istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bodrumspor çok genç ve mütevazi bir takım. Bodrumspor'u 10. sıranın üzerinde bitirirsem benim için çok değerli olacak. Zor bir mücadele bizi bekliyor Galatasaray'ın kapasitesi konumu belli. Galatasaray'dan puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz. Osimhen, Türkiye Ligi'ne gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel\'den Galatasaray maçı öncesi çok konuşulacak sözler

Volkan Demirel, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel'den Galatasaray maçı öncesi çok konuşulacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • OE ferat:
    bu ferad ve an nessi ne madara oldu la :D:D:D takımı ezik, karakteri ezik, annn nessi herkesin dilindee ohhhhhhhhhh :D:D:D:D:D 53 0 Yanıtla
  • OE ferat:
    OEferad haram penaltılarla nereye kadar UEFA tescilli ATşikk eeecisii koctassagı yall llıyaan küçük zavallı 8likler :D:DDD 43 1 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Ferhat Galatasaray tüm kuşları sıradan geçirdi borduma mı takılacak, salınca binenler belli özellikle Avrupada 42 0 Yanıtla
  • OE ferat:
    oeferadın annnn nnesiniii de kazııığkklı salın ncağğaaaaoturtmuşlar ille de büyük cimbomlular siii ilksin demiş :D:D:D:D:DD 37 1 Yanıtla
  • OE ferat:
    ATşikk eeecisii kulüp koctassagı yal llıyor yine ahahahahha beslemesi yaptı küçük zavallı 8likleri :D:DDD 23 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hakemlerin salıncağından inmeyen 5saray bodrumspora yenilir herzaman tutmaz o işler sende 3 puan aldık diye kredi yaparsın volkan efendi 1 20 Yanıtla
  • Ramazan AKEL:
    Abartmayın bence. uzun zaman konuşulacak bir şey söylememiş. Bildiğimiz şeyleri söylemiş. Tıklanmak için böyle başlık atılmaz ki! 19 1 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    seni kimler oraya getirdi çok iyi biliyoruz 14 5 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Salıncağa binen Galatasaray diyen sözüm ona bazı taraftarcıklar, sezon sonu hepinizi Salıncağa bindiren bi Galatasaray’a şahit olacaksınız 18 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞAŞIRDIK MI 11 5 Yanıtla
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