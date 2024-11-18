Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
Demirel, Galatasaray'la oynanacak maç öncesinde "Zor bir mücadele bizi bekliyor Galatasaray'ın kapasitesi, konumu belli. Puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz" dedi.
TRT Spor'a konuşan Demirel, "Kendimi buraya ait hissediyorum. Gelirken de bunu düşünerek geldim. İnşallah en kısa zamanda istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bodrumspor çok genç ve mütevazi bir takım. Bodrumspor'u 10. sıranın üzerinde bitirirsem benim için çok değerli olacak. Zor bir mücadele bizi bekliyor Galatasaray'ın kapasitesi konumu belli. Galatasaray'dan puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz. Osimhen, Türkiye Ligi'ne gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Volkan Demirel'den Galatasaray maçı öncesi çok konuşulacak sözler - Son Dakika
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