Volkan Demirel'den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Volkan Demirel'den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım

Geniş Video İzle

Volkan Demirel, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iddialı bir açıklama yaptı. Futbolu bırakmasına rağmen oynadığı taktirde aynı performansı sergileyeceğini belirten Demirel, "Hafta sonu derbiye çıkayım, yine aynı performansı sergilerim. Biraz kilo aldım tamam ama 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım" dedi.

17.09.2024 16:13  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olarak Hatayspor'un teknik direktörlüğünü yapan eski futbolcu Volkan Demirel şimdilerde yorumculuk yapıyor.

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı derbi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Demirel, futbolu bırakmasına rağmen oynaması halinde aynı performansı sergileyeceğini söyledi.

"3-4 GÜN ANTRENMAN YAPAYIM ,OYNARIM"

Demirel, "Hafta sonu derbiye çıkayım, yine aynı performansı sergilerim. Biraz kilo aldım tamam ama 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım" dedi.

Volkan Demirel\'den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım

Volkan Demirel, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel'den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • ferhat eser:
    Ne derbisi volkan sıradan bir maç fenerbahçe rahat yener yenemezlerse 10 cu hafta 5saraya gereğini BEŞİKTAŞ yapacak zaten 59 88 Yanıtla
    Fatih Yıldız:
    Karakterin bozuk 0 0
    Furkan şen:
    Ferhat hep yorumlar da seni görüyorum buranın daimi okuyucusu olduğun belli ancak, 8taşı en fala yenen Galatasaray en fazla gol atan Galatasaray, en farklı skorla yenen yine Galatasaray, bunu unutma 0 0
    Alp Derman:
    Kuşlar havlayabiliyormuş hayret 0 0
    Ersin KAYGISIZ:
    8 taş önce trabzonu yensin… insan biraz gerçekçi olur! 0 0
    Ali Arat:
    gecen yil 46 puan fark yemis acisini hala unutamamamis kendini ninetten sayan dari ambari goren bir arkadas ferrosun yorumu. sen daha 10 kisiyi yenemedin. birde siradan maci hafta sonu izledik. dev mac dedigin bu iste. 0 0
  • Depeche:
    snejderi unuttun galiba teneke kaleci 59 55 Yanıtla
  • Deutschland:
    5saray seni iyi tanır 1volkandir Fenerbahçe 55 31 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    Reisss laaaaa 37 19 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    kanatligiller de dayanışma :)) 36 15 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:17:40. #1.13#
SON DAKİKA: Volkan Demirel'den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement