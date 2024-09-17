Volkan Demirel\'den iddialı derbi açıklaması: 3-4 gün antrenman yapayım, maçta net oynarım

ferhat eser:

Ne derbisi volkan sıradan bir maç fenerbahçe rahat yener yenemezlerse 10 cu hafta 5saraya gereğini BEŞİKTAŞ yapacak zaten

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Fatih Yıldız: Karakterin bozuk 0 0

Furkan şen: Ferhat hep yorumlar da seni görüyorum buranın daimi okuyucusu olduğun belli ancak, 8taşı en fala yenen Galatasaray en fazla gol atan Galatasaray, en farklı skorla yenen yine Galatasaray, bunu unutma 0 0

Alp Derman: Kuşlar havlayabiliyormuş hayret 0 0

Ersin KAYGISIZ: 8 taş önce trabzonu yensin… insan biraz gerçekçi olur! 0 0