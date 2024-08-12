Volkan Demirel'den Mourinho'ya transfer önerisi - Son Dakika
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Volkan Demirel'den Mourinho'ya transfer önerisi

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Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, sarı-lacivertlilere transfer önerisinde bulundu. Demirel, Fenerbahçe yönetiminin sol stoper ve 6 numara pozisyonları için transfer yapması gerektiğini ifade etti.

12.08.2024 15:44  Güncelleme: 16:05
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, sarı-lacivertlilere transfer önerisi yaptı.

2 MEVKİ VERDİ

Fenerbahçe'nin 2 bölgeye transfer yapması gerektiğini vurgulayan Demirel, "Fenerbahçe'nin kadrosunda eksiklikler var. Bence 2 tane kesin alınması gereken mevki var. Bence sol stoper ve 6 numara kesinlikle alınması gerekiyor. Sol ayaklı stoperden bahsediyorum. Oosterwolde sonuçta sol bek özellikli bir oyuncu. Orijinal bir sol bek. Eğer iyi bir takımsanız, şampiyonluğa oynayan bir takımsanız, bilhassa geriden oyun kurmaları planlıyorsanız bence iyi bir takımın sol stoperi olması gerekiyor çünkü oyun kurmalar günümüz futbolunda artık çok önemli. Benim fikrim hem 6 hem de sol stoper gerekiyor. Djiku bence bu takımın sağ stoperi olabilir ama bir tane sol ayaklı bir stoper tercih etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin" dedi.

Volkan Demirel\'den Mourinho\'ya transfer önerisi

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Son Dakika Spor Volkan Demirel'den Mourinho'ya transfer önerisi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: programa benimde katılmam lazım davet ederseniz gelirim çok iyi analizlerim tespitlerim var özellikler son 2 sezonla ilgili 7 25 Yanıtla
  • Çelikk: Ne efsanesi ya 6 8 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: teknik direktörlüğü Yüzüne gözüne bulaştırınca tavsiyeci mi olmaya karar vermiş 4 5 Yanıtla

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