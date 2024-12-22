Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı - Son Dakika
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Spor

Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı

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Bodrumspor teknik direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat depremlerinin ardından Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle maç öncesi meslektaşının uzattığı eli sıkmadı.

22.12.2024 21:37  Güncelleme: 21:53
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Bodrumspor'u karşı karşıya getiren mücadele öncesi iki takım teknik direktörleri arasında yaşananlar gündem oldu.

Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı

Bodrumspor teknik direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat depremleri sonrasında Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar sebebiyle maç öncesi Güneş'in uzattığı eli sıkmadı.

Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı

Demirel, Güneş'e gösterdiği tavrın ardından kendi takımına ayrılan yedek kulübesine geçti.

Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Şenol Güneş, 6 Şubat depremlerinin ardından Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde, "Gaziantepspor ve Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Geçen sezon da orada yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?" demişti.

Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı

"MORGDA CENAZE ARIYORDUM"

Dönemin Hatayspor'unun başında ise Volkan Demirel bulunuyordu. Güneş'in o açıklamalarına Demirel, şu sözlerle karşılık vermişti: "Ligler başladığında ben morgda cenaze arıyordum. Futbolcumu kaybettim, sportif direktörümü kaybettim. Oynayamazdık yani."

Volkan Demirel\'den olay tepki! Şenol Güneş\'in elini sıkmadı

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Son Dakika Spor Volkan Demirel'den olay tepki! Şenol Güneş'in elini sıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yildiray:
    futbolculukta biliyoruz senin ne olduğunu şimdi adam rolüne girmeye çalışma volkan yemezler 24 44 Yanıtla
  • Özgür Keser:
    Fenerbahçenin Evladı Volkan Demirel.. Depremzedelere yapılan hakarete az bile bu protesto.. ???? 28 14 Yanıtla
  • Ahmet Mengil:
    Gaziantep İslahiye ilçesinde depreme yakalandim islahiye ilçesinin yarısı yoktu Hatay bizim ilçeden daha çok yıkımla karşılaştı Allah bir daha yaşatmasın Volkan Demirel bence gereken cevabı vermiş 33 6 Yanıtla
  • said örücü:
    biri arkasından konuşmuş diğeri yüzüne tavır yapmış, bence volkan doğru olanı yapmış, adamın arkasından söver gibi konuşup hiç birşey yokmuş gibi el uzatıyorsun herkes senin gibi yüzsüz değil dün söylenileni bugün unutsun...helal volkan adamlığını bir kez daha gösterdin. 21 4 Yanıtla
  • Veysel Yazar:
    ben koyu bir Galatasaray taraftarıyım volkanı da hiç sevmem ama bu konuda haklıydı yüzde yüz yani konuşulmayacak bir hareket ti gerek yoktu şenol hoca için yakışmayan bişeydi neticesinde sen antep hatay daan beleş puan almışın zaten aynı zamanda diğer takımlar için de geçerliydi 17 2 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    VOLKAN BODRUM'A TATİLE GİTTİ HAKKINI VERİYOR 3 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AL BIRINI VUR ÖTEKİNE 0 4 Yanıtla
  • Engin Akbıyık:
    Adam gibi adamdır Volkan Demirel 3 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    herkes yorum yapmak için doğmuş 0 2 Yanıtla
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