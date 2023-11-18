Hatayspor Teknik Direktörü ve Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Volkan Demirel, TRT Spor'da "5'te 5" isimli programda kendisine sorulan "Arda Güler mi Alex mi?" sorusuna Arda yanıtını vererek büyük şaşkınlık yarattı.
Volkan Demirel, Dzeko'ya karşı Anelka'yı Kuyt'ı karşı ise Szymanski'yi seçti. Bu seçimleriyle de oldukça şaşırtan Demirel, asıl ters köşeyi Arda Güler ile Alex arasındaki tercihiyle yaptı.
Arda-Alex kıyasında Arda Güler'i seçen Volkan Demirel, özellikle Fenerbahçe taraftarının ağzını açık bıraktı. Sosyal medyada özellikle Fenerbahçeliler, Demirel'in sakatlığı nedeniyle Arda Güler'e moral olması için bu yanıtı verdiğini söyledi.
Volkan Demirel'in cevabına yapılan yorumlar şöyle:
Son Dakika › Spor › 'Alex mi Arda Güler mi' diye sorulan Volkan Demirel'in seçimi herkesi şaşırttı - Son Dakika