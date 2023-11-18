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"Alex mi Arda Güler mi" diye sorulan Volkan Demirel'in seçimi herkesi şaşırttı - Son Dakika

"Alex mi Arda Güler mi" diye sorulan Volkan Demirel'in seçimi herkesi şaşırttı

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Volkan Demirel, ''Alex mi Arda Güler mi?'' sorusuna ''Arda'' yanıtını vererek herkesi büyük şaşkınlığa uğrattı. Futbolseverler, Demirel'in sakat olan Arda Güler'e moral vermek amacıyla bu cevabı verdiğini söyledi.

18.11.2023 09:30  - Güncelleme: 10:23

Hatayspor Teknik Direktörü ve Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Volkan Demirel, TRT Spor'da "5'te 5" isimli programda kendisine sorulan "Arda Güler mi Alex mi?" sorusuna Arda yanıtını vererek büyük şaşkınlık yarattı.

KUYT VE DZEKO'YU SEÇMEDİ

Volkan Demirel, Dzeko'ya karşı Anelka'yı Kuyt'ı karşı ise Szymanski'yi seçti. Bu seçimleriyle de oldukça şaşırtan Demirel, asıl ters köşeyi Arda Güler ile Alex arasındaki tercihiyle yaptı.

ALEX'E KARŞI ARDA'YI SEÇTİ

Arda-Alex kıyasında Arda Güler'i seçen Volkan Demirel, özellikle Fenerbahçe taraftarının ağzını açık bıraktı. Sosyal medyada özellikle Fenerbahçeliler, Demirel'in sakatlığı nedeniyle Arda Güler'e moral olması için bu yanıtı verdiğini söyledi.

Volkan Demirel'e 'Alex mi Arda Güler mi?' diye soruldu! Verdiği cevap herkesi şoke etti

Volkan Demirel'in cevabına yapılan yorumlar şöyle:

Volkan Demirel'e 'Alex mi Arda Güler mi?' diye soruldu! Verdiği cevap herkesi şoke etti
Volkan Demirel'e 'Alex mi Arda Güler mi?' diye soruldu! Verdiği cevap herkesi şoke etti
Volkan Demirel'e 'Alex mi Arda Güler mi?' diye soruldu! Verdiği cevap herkesi şoke etti
Volkan Demirel'e 'Alex mi Arda Güler mi?' diye soruldu! Verdiği cevap herkesi şoke etti
Volkan Demirel'e 'Alex mi Arda Güler mi?' diye soruldu! Verdiği cevap herkesi şoke etti
Volkan Demirel'e 'Alex mi Arda Güler mi?' diye soruldu! Verdiği cevap herkesi şoke etti
Volkan Demirel'e 'Alex mi Arda Güler mi?' diye soruldu! Verdiği cevap herkesi şoke etti

Volkan Demirel, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Alex mi Arda Güler mi' diye sorulan Volkan Demirel'in seçimi herkesi şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Alex mi Arda Güler mi" diye sorulan Volkan Demirel'in seçimi herkesi şaşırttı - Son Dakika
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