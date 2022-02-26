İstanbul'da nefes kesen maç! Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini bitirdi - Son Dakika

Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Volkan Demirel'in öğrencileri mücadeleyi 2-1 kazandı.
Başakşehir, 25. dakikada Trezeguet'nin golüyle öne geçerken, Karagümrük 39. dakikada Borini'yle beraberliği yakaladı. Konuk ekipte, 41. dakikada Ahmed Musa galibiyet golünü atan isim oldu ve skoru belirledi.
Bu sonucun ardından Başakşehir 46 puanda kalırken, 4 haftalık galibiyet serisi son buldu. Fatih Karagümrük, 39 puana yükselerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
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