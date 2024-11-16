Volkan Demirel: Fenerbahçe'den teklif gelse gitmem - Son Dakika
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Spor

Volkan Demirel: Fenerbahçe'den teklif gelse gitmem

Volkan Demirel: Fenerbahçe\'den teklif gelse gitmem

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, beIN Sports'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ''Fenerbahçe'den teklif gelse gitmem'' diyen Demirel, ''Bana biri gelse 'bu göreve gelir misin' dese 'şu an gelemem' derim. Hazır değilim diyemem ama doğru zaman önemli'' ifadelerini kullandı.

16.11.2024 16:01
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'nın yeni Teknik Direktörü Volkan Demirel, beIN Sports'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE VE G.SARAY GİBİSİ YOK"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ekonomik gücünün fazla olduğunu söyleyen Demirel, "Süper Lig'de rekabetin artması için finansal güç lazım. Finansal güçte de Galatasaray ve Fenerbahçe ile yarışacak Türkiye'de bir takım yok. Bizler elimizdeki bütçeyle hareket etmeliyiz" dedi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELSE GİTMEM"

Fenerbahçe ve milli takımı çalıştırmak istediğini söyleyen Volkan Demirel, "A Milli Takım benim için bir hedef, Fenerbahçe benim için bir hedef ama şu an için orada olmak benim için çok erken. Bana biri gelse 'bu göreve gelir misin' dese 'şu an gelemem' derim. Hazır değilim diyemem ama doğru zaman önemli" şeklinde konuştu.

Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Sondakika.com - Spor

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel: Fenerbahçe'den teklif gelse gitmem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    fenerbahçeye giden tazminat için gidiyor artık tazminatımı kaç ayda alırım hesabı yapıyor volkan demekki paranın peşinde değil o yüzden gitmek istememiş 92 3 Yanıtla
  • SERDAR UR:
    Ali Koç yönetimiyle çalışamam demek istemiş kısacası 81 1 Yanıtla
  • Tony Montana:
    1 VOLKANDIR FENERBAHÇE 6 71 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    bjk listede yok 56 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş listede yok diyen arkadaş BEŞİKTAŞ Türkiyenin en zengini volkan hesap yapmasını bilmiyorsa bizim suçumuz yok 2 34 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    FEROŞ!! 8 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Sen merak etme kimse gelip fenere gelirmisin demez sen işine bak 1 4 Yanıtla
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