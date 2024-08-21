Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin kapısından dönen yıldızı açıkladı! Comolli aldırmamış - Son Dakika
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Spor

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin kapısından dönen yıldızı açıkladı! Comolli aldırmamış

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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, yıllar sonra gerçekleşmeyen bir transfer hakkında itirafta bulundu. Demirel, Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yaptığı süreçte Malang Sarr hakkında rapor hazırladığını, ancak sportif direktör Comolli'nin bu transferi gerçekleştirmeme kararı aldığını belirtti.

21.08.2024 14:15  Güncelleme: 14:31
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Uzun yıllar Fenerbahçe kalesini koruyan sarı-lacivertlilerin efsane ismi Volkan Demirel, yıllar sonra çok konuşulacak bir transfer itirafında bulundu.

Takımda antrenör olarak görev yaptığı süreçte transfer için birçok oyuncu izlediğini söyleyen Demirel, ''Malang Sarr hakkında rapor hazırladım. O zaman Comolli, her şeyi çok bilen sportif direktörümüzün yanına gittim ve alalım dedim. Bana 'Ben varken bu kulübe giremez.' dedi. Çok üzülmüştüm. Oyuncuyu Chelsea gördü daha sonra'' dedi. Hatay spor'dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlük kariyerini bir kenara bırakan ve spor yorumculuğu yapmaya başlayan Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, aktif futbol kariyerine son verdikten sonra sarı-lacivertli takımda antrenör olarak görev yaptığı döneme ilişkin çok konuşulacak bir transfer itirafında bulundu.

COMOLLI, MALANG SARR TRANSFERİNİ ENGELLEMİŞ

Asist Analiz Youtube kanalında konuşan Demirel, sarı-lacivertliler için oyuncu izlediğini söyleyerek "Malang Sarr hakkında rapor hazırladım. O zaman Comolli, her şeyi çok bilen sportif direktörümüzün yanına gittim ve alalım dedim. Bana 'Ben varken bu kulübe giremez' dedi. Çok üzülmüştüm. Oyuncu Chelsea gördü daha sonra" dedi.

MALANG SAAR KİMDİR?

Futbola doğduğu şehrin takımında başlayan Sarr, Nice'e 6 yaşındayken katıldı. Takımıyla ilk profesyonel maçına 14 Ağustos 2016'da çıkan Sarr, henüz 17 yaşında takımıyla ilk golünü attı. 2019-20 sezonu sonunda sözleşmesi biten Sarr, 15 yıldır bünyesinde bulunduğu kulübü Nice'ten ayrıldı ve Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea, oyuncuyu 20220-2021 sezonunda Porto'ya kiralandı. Porto'dan döndükten sonra 2021-2022 sezonunu Chelsea'de, 2022-2023 sezonunu ise kiralık olarak Monaco'da geçirdi. İngiliz ekibinde geçen sezon hiç forma şansı bulamayan Sarr, bu yaz ise bedelsiz olarak Lens'e transfer oldu.

Volkan Demirel, Fenerbahçe\'nin kapısından dönen yıldızı açıkladı! Comolli aldırmamış

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Son Dakika Spor Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin kapısından dönen yıldızı açıkladı! Comolli aldırmamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Han ak: bu haberi ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorsunuz bee 6 0 Yanıtla
  • Serdar null: sizi ciddi haber yapmaya davet ediyorum 1 0 Yanıtla
  • Çelikk: Sıkıldık artık bunlardan yeter 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Kaya: malang zarrt dünya yıldızı 0 0 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek: iyi yapmış bende başlık okurken dünya yıldızı zannetim 0 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: adam zaten basarıkı olamamış. comolli doğru yapmış demek ki 0 0 Yanıtla

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