Volkan Demirel, hakemi topa tuttu: Galatasaray'a karşı 14'e 10 oynadık - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Volkan Demirel, hakemi topa tuttu: Galatasaray'a karşı 14'e 10 oynadık

Volkan Demirel, hakemi topa tuttu: Galatasaray\'a karşı 14\'e 10 oynadık

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, 10 kişi oynadıkları ve Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından karşılaşmanın hakemini eleştirdi. Demirel, "Bu karar benim lehime verilse yemin ederim karşısında dururum. Niye bu kadar itiraz ediyorsun diyorlar, arkadan bakınca basıyor görünüyor. Sen zaten ilk kartı çok kolay verdin. Bugün 14'e 10 oynadık vallahi. 1-0 iyi sonuç" dedi.

23.11.2024 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Takımı karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Demirel, karşılaşmanın hakemini sert sözlerle eleştirdi.

"11 KİŞİ KALSAYDIK MAÇ BÖYLE BİTMEZDİ"

Maçtaki hakem yönetimine tepki gösteren Demirel, "Takım arkadaşlarımı, oyuncularımı tebrik ediyorum. Hem 11 kişi hem 10 kişi... 11 kişi kalsaydık maç böyle bitmezdi. Bundan eminim. 10 kişi kalmamıza rağmen yine bir 45-60 arası biraz düşüş yaşadık. O da normal. Değişikliklerle oyuna ortak olduk. Geçişlerden pozisyonlar bulduk, bir topumuz direkten döndük. Ben bugünkü oyundan, ligin lideri olan Galatasaray'a karşı böyle mücadeleden mutluyum. Aslında konuşacak çok şey var. Anlatacağım şeyler var ama maç içinde bazı şeyler aklımıza geliyor. Her şeyi geçiyorum. Yan hakemle aynı çizgiye bakıyoruz, benim adamım gole gidiyor. Akışına bırakılsa, VAR'dan bakılsa..." dedi.

"14'E 10 OYNADIK, 1-0 İYİ SONUÇ"

Kırmızı karta değinen Demirel, "Türk futbolunda niye oyuncu yetişmiyor? 19-20 yaşındaki çocuk, ellerini havaya kaldırıyor, bastı veya basmadı niyete bakarım. Futbol oynamak, futbol bilmek, kuralları düşünmek lazım. Niye oyuncu yetişmiyor? İlk faulünde sarı kart, ikinci faulünde yine sarı kart. Gerek var mı yok mu? Anlatacak çok şey var da insanları kırmak, üzmek istemiyorum. Neticede Bodrumspor olarak bugün duruşumuzla, oyunumuzla bence Türkiye'nin takdirini kazandık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, 1-0 yendiler. Belki daha farklı olabilirdi, iki kalecimiz de çok iyi oynadı. Yenildiğim için üzgünüm ama bu düzene karşı ayakta durduğumuz için takımımı tebrik ediyorum. Futbolu doğrularıyla yönetelim. Ben de yapsam aynı şeyi bugün söylerim. Galatasaray'ın sarı kartı yanlıştı, o çizgiden top çıkmadı derim, demek lazım. Demezsek Türk futbolu değişmez. TFF ve MHK başkanından rica ediyorum, futbolu bilenler yönetsin. Bak rica ediyorum. Bu karar benim lehime verilse yemin ederim karşısında dururum. Niye bu kadar itiraz ediyorsun diyorlar, arkadan bakınca basıyor görünüyor. Sen zaten ilk kartı çok kolay verdin. Bugün 14'e 10 oynadık vallahi. 1-0 iyi sonuç." sözlerini sarf etti.

Volkan Demirel, Galatasaray, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel, hakemi topa tuttu: Galatasaray'a karşı 14'e 10 oynadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Burak Şan:
    Hadi ordan ağlak 50 20 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Volkan futbolcu olarak oynarken hep hakemler sayesinde kazandığınız maçta hiç ses çıkarmazdın 49 16 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BAKSEN VOLKI TOLKIYE GALATASARAY MACINDAMI HATIRLIYORSUN T.D OLDUGUNU , HATAYDAN UNUTMATIK GALATASARAY MACLARINA 10 DEFANS ILE CIKTIGINI, NE OLDU ALI KOC KIZDI MI HADI UÇ 39 16 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ALI KOÇ CIK KIZMIŞ BUNA BI B.K BECEREMEDIN DİYE 33 11 Yanıtla
  • H celik:
    Senin fıtratını gördük zamanında volkan bey olduğun gibi görün 33 10 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Ağlayın ağlayın kuşlar aplamak size çok yakışıyor 26 10 Yanıtla
  • mehmet kocadöli:
    ben Galatasarayliyim ama volkan haklı arkadaş berbat bı oyun oynadık şans yanimizdaydi resmen ilk kez Galatasaray'ı bu kadar berbat gördüm 15 13 Yanıtla
  • Özkan Öztürk:
    Hida bir tane cinconlu cıksında şu adama laf etsin volkan demirel 6 18 Yanıtla
  • Çelikk:
    ağlama 18 3 Yanıtla
  • Drone Berk:
    Ne konuşuyorsunuz şehirden Temiz Ayılar. 12 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:39 Bolu’da kar esareti Otoyol ulaşıma kapandı Bolu'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı
22:17 ABD ve İngiltere’nin ardından Fransa’dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir
21:45 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi izleyicileri ayaklandırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 23:53:46. #1.11#
SON DAKİKA: Volkan Demirel, hakemi topa tuttu: Galatasaray'a karşı 14'e 10 oynadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.