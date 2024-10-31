Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikten sonra tecrübeli çalıştırıcı İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Bodrum Futbol Kulübü, Volkan Demirel ile resmi sözleşme imzaladı.
İmza törenine başarılı çalıştırıcının, Başkanı Fikret Öztürk'e "Ben de buraya 3 yıllığına geldim, değil mi başkanım?" şeklinde bir soru yöneltmesi damga vurdu.
Son Dakika › Spor › Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an - Son Dakika
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