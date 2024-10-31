Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an - Son Dakika
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Spor

Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an

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Bodrum Futbol Kulübü ile anlaşan Volkan Demirel'in imza töreninde kulüp başkanına dönerek ''Ben de buraya 3 yıllığına geldim, değil mi başkanım?'' sorusunu yöneltmesi dikkat çekti.

31.10.2024 15:11  Güncelleme: 15:17
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Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikten sonra tecrübeli çalıştırıcı İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Bodrum Futbol Kulübü, Volkan Demirel ile resmi sözleşme imzaladı.

"3 YILLIĞINA GELDİM, DEĞİL Mİ BAŞKANIM?"

İmza törenine başarılı çalıştırıcının, Başkanı Fikret Öztürk'e "Ben de buraya 3 yıllığına geldim, değil mi başkanım?" şeklinde bir soru yöneltmesi damga vurdu.

Volkan Demirel\'in imza törenine damga vuran an

Volkan Demirel, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat Çil:
    hayırlı uğurlu olsun bence başarılı olur çalışkandır volkan 39 9 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Takımı düşüreceğin için yıl sonu gönderirler seni:) 14 24 Yanıtla
  • Neco:
    Napsin, kulüpler sakiz degistirir gibi teknik adam degistiriyor. isini saglama almak istedi sanirim.. 36 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bilmiyor demeki kaç yıllığına anlaştıgini 18 7 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Buda Hoca ya Karadeniz fıkrası gibi superlig 5 8 Yanıtla
  • Ramazan Tiryaki:
    Galatasaray maçı öncesi volkan Demirel in getirilmesi... 6 5 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Doğru bir soru.teknik gelince, sanki elinde sihirli bir deynek var, takım bütün rakiplerini tıkır tıkır yenmeye bsşliyor.öyle bir dünya yok.yolun açık olsun koca adam.?? 5 1 Yanıtla
  • Erol null:
    3 yıl sürmez volkan bey ,rahat olun , alacağınız tazminata bakin 1 0 Yanıtla
  • Ertan Encü:
    Bodrum çok güzel bir çıkış yakaladı ve süper lige çıktı. Fakat takım yeterli görünmüyor. Volkan ile birlikte yeni transferler yapılmalı. Fikret öztürk bu işin üstesinden gelecektir. 0 0 Yanıtla
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