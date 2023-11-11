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Hatayspor, Galatasaray'a 12 hafta sonra bir ilki yaşattı - Son Dakika

Hatayspor, Galatasaray'a 12 hafta sonra bir ilki yaşattı

11.11.2023 20:13  - Güncelleme: 20:18

Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, Volkan Demirel'in öğrencileri karşısında 14. dakikada geriye düşerek bu sezonun ilk yarısında ilk kez gol yedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

BU SEZON BİR İLK

Ev sahibi Hatayspor maçın 14. dakikasında Rivas ile 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı takım yediği bu golle, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında gol yedi.

ZAHA EŞİTLEDİ

27'de Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği topta kendi takım arkadaşıyla çarpışan Erce Kardeşler topa sahip olamadı. Topu önünde bulan Zaha sert vuruşla skora dengeyi getirdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Volkan Demirel, Galatasaray, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Galatasaray'a 12 hafta sonra bir ilki yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatayspor, Galatasaray'a 12 hafta sonra bir ilki yaşattı - Son Dakika
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