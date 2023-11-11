Hatayspor, Galatasaray'a 12 hafta sonra bir ilki yaşattı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaştı.
Ev sahibi Hatayspor maçın 14. dakikasında Rivas ile 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı takım yediği bu golle, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında gol yedi.
27'de Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği topta kendi takım arkadaşıyla çarpışan Erce Kardeşler topa sahip olamadı. Topu önünde bulan Zaha sert vuruşla skora dengeyi getirdi.
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