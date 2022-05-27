Volkan Demirel, Karagümrük ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, Başkan Süleyman Hurman'ın isteği doğrultusunda yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı;"Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurman'ın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum."

- İstanbul