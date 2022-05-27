Volkan Demirel, Karagümrük ile yollarını ayırdıklarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Volkan Demirel, Karagümrük ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

27.05.2022 12:37
Volkan Demirel, Karagümrük ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, Başkan Süleyman Hurman'ın isteği doğrultusunda yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel, Başkan Süleyman Hurman'ın isteği doğrultusunda yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı;"Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurman'ın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum."


- İstanbul
YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük'te beklenmeyen gelişme! Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Fatih Karagümrük'te beklenmeyen gelişme! Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Fatih Karagümrük Kulübünden, Volkan Demirel'e teşekkür mesajı Açıklaması Fatih Karagümrük Kulübünden, Volkan Demirel'e teşekkür mesajı Açıklaması Teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu Teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını duyurdu
Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel, Karagümrük ile yollarını ayırdıklarını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:56:18. #1.13#
SON DAKİKA: Volkan Demirel, Karagümrük ile yollarını ayırdıklarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement