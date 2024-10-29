Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımının başına geçiyor - Son Dakika
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Spor

Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımının başına geçiyor

Volkan Demirel Süper Lig\'in yeni takımının başına geçiyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, kötü giden sonuçlar üzerine teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Ege ekibi, Taşdemir'in yerine son olarak Hatayspor'u çalıştıran ve şimdilerde yorumculuk yapan Volkan Demirel'i getirmeyi planlıyor. Demirel ile görüşmelere başlandı.

29.10.2024 11:35
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Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'de de kötü sonuçların ardından sürpriz bir karar alındı. Sports Digitale'nin haberine göre Ege ekibi, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırma kararı aldı.

YENİ ANTRENÖR VOLKAN DEMİREL OLABİLİR

Söz konusu habere göre Bodrum FK, İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Volkan Demirel ile görüşmeye başladı.

Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımının başına geçiyor

2022'nin eylül ayında Hatayspor'un başına geçen Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi, 2024'ün mayıs ayında ise kulüpten ayrılmıştı. Demirel, mayıs ayından bu yana takım çalıştırmıyor.

Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımının başına geçiyor

BODRUM FK NE DURUMDA?

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, son lig maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Ege temsilcisi ligde üç maçtır galip gelemiyor. Bodrum FK ligde 10 puanla 13. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig, İsmet Taşdemir, Volkan Demirel, Hatayspor, Bodrum, Futbol, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımının başına geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mustafa Durmaz:
    Ayıptır İsmet Taşdemir yapılan hareket sen uğraş emek ver süper lige çıkar 2 maç kaybetti diye yolları ayır 27 1 Yanıtla
    Saim Dolanbay:
    Futbolun nankör meslek olduğundan haberin yok galiba.!!! 0 0
  • Yakup Turnagöl:
    Daha ne yapacaktı adam ? Yeni çıkmış takım istanbulda fenere yeniliyor adamı gönderiyorsunuz. Anlaşılan düşmek için bayılıyorsunuz !!! Gelecek sene 2. Ligde başarılar dilerim. 18 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ACELE ETME 7FENEV VE 8TAŞ DA YAKINDA BOSALACAK 1 11 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YENİ KURBAN BODRUSPOR 8 4 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Volkan Karekterli bir adamdır, yeteneklidir, inşallah başarılı olur 8 2 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Lige çıkmadan morinyo ya laf atmıştın. Havalara fazla girme 3 2 Yanıtla
  • sezai duran:
    Bu da nereye geçeceğini şaşırdı bı bakiyon orda bi bakiyon burda???? 2 2 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    Bodrum kesin küme 1 2 Yanıtla
  • Ali Arat:
    ismail kartal genere geri geliyor az kaldi. bos mukavele imza atar. yoksa mosmorinhonun tazminatini odeyemezlee 1 2 Yanıtla
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