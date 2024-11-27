Vollkan Demirel'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk'a bomba cevap - Son Dakika
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Vollkan Demirel'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk'a bomba cevap

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Trendyol Süper Lig'de geçen hafta evinde Galatasaray'a 1-0 yenilen Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, sahanın çim uzunluğundan şikayet eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a cevap verdi. Demirel, "Çimlerin boyutu normaldi. Okan hocanın maçtan sonraki söylemlerini ne amaçla yaptığını bilmiyorum.Zeminin ıslatılmadığını söyledi ama o gün yağmur vardı. Çimin boyu da bence gayet elverişliydi. Bizim oyunumuz bence biraz Okan hocayı rahatsız etti" dedi.

27.11.2024 17:41  Güncelleme: 17:51
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Trendyol Süper Lig'de geçen hafta evinde Galatasaray'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu. Demirel, maçtaki çim uzunluğundan şikayet eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a yanıt verdi.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİNE CEVAP: OYUNUMUZ ONU RAHATSIZ ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un karşılaşmanın ardından, "Bodrum Stadı'nın çimleri uzundu ve zemin ıslatılmamıştı" açıklamasına cevap veren Demirel, "Çimlerin boyutu normaldi. Okan hocanın maçtan sonraki söylemlerini ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Hem stadımız hem de saha ile alakalı konuştu. Zeminin ıslatılmadığını söyledi ama o gün yağmur vardı. Çimin boyu da bence gayet elverişliydi. Bizim oyunumuz bence biraz Okan hocayı rahatsız etti" dedi.

"DİĞER TAKIMLARIN HAKKIMIZDA NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ UMURSAMIYORUM"

Samsunspor karşısında iyi mücadele ortaya koyacaklarını söyleyen Volkan Demirel, "Biz geçen hafta gerçekten hem 11 kişi hem 10 kişi olarak Galatasaray'a fazla üretkenlik sağlayamadık. Ancak onlar da bize üstünlük kuramadı. Üstünlük kuramamalarının sebebi bizim oyunumuzun iyi olması. Diğer takımların bizim hakkımızda ne düşündüğünü fazla umursamıyorum, herkesin yorumu kendinedir, saygı duyuyorum. Samsunspor maçına daha uzun süre var, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu karşılaşmada da iyi oyun ve iyi mücadele göreceksiniz. Zamanla iyi mücadelemizin skorlara da yansıdığı, herkesin mutlu olduğu bir Bodrum FK olacak" diye konuştu.

ÇİMLER NORMALDEN DAHA KISA ÇIKMIŞTI

Buruk'un bu sözleri sonrası Bodrum FK'nın maçlarını oynadığı Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda çimlerin boyu ölçülerek boyu belirlenmişti. Okan Buruk'un "Futbol adına hiçbir ortam yok burada. Çimler uzun bırakılmış, maçtan önce saha sulanmamış. Özellikle hep oyunu bozmak adına hesaplar yapılmış" sözlerinin ardından Bodrum FK stadının zemininde çim boyu ölçümü yapılmıştı. Yapılan ölçümlerde standardı 2.4 cm olan çim uzunluğunun Bodrum FK stadında 1.8 ile 2 cm arasında olduğu ortaya çıkmıştı.

Vollkan Demirel\'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk\'a bomba cevap

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Son Dakika Spor Vollkan Demirel'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk'a bomba cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Erol AY:
    Futbolcuyken ezildiğin Galatasaray seni teknik direktör olarakta mat etti.Galatasaray kompleksi seni böyle saldırgan tavırlara yöneltiyor. 67 7 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Çok dert olmuş herhalde kaybetmen, üzülme fbye çoluk çocukla sahaya çıkarsın tuhaf sistemler denersin affderler... Sonra da geçen sene maç konuşmanın aynısını yaparsın: "Bu benim tercih hakkım. En büyük hata benim. Farklı yorumlayanlarda art niyet ararım. Bugüne kadar iyi giden bir Volkan'dı ama yine Volkan'da suç. Sistemle ilgili tercih yanlışı oldu. Belki yine yenilirdik ama ilk yarıda 3 gol yemezdik. Seviye farkı çok fazla." 57 4 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Görende malup etmiş sanır sen düşmede ona bak 49 3 Yanıtla
  • stanciu george:
    karga da kendını kustan sayarmıs bu da kendını hoca sanıyor 35 8 Yanıtla
  • Ali AKÇACIK:
    Ne oynadınız konuşuyorsun arkabahceli 31 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YA VOLKAN SEN.KIMSIN OKAN KRALINA CEVAP VERIYORSUN SENIN GALATASARAY UNCA NASIL 10 KISIYLE DEFANS YAPTIGINI, HERKES BİLİYOR, SENIN DERDIN KUSLARA FAYDA SAGLAYAMADIN YA ISTE O. BULENT TI UNUTMA GECEN SENE 6 CAKMISTIK SENDE 6 KISE OLACAKSIN 23 4 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    kaç gün geçti hala acı hissediyorlar 19 3 Yanıtla
  • Taner Koç:
    Seni konuşturan topçuların ben.Atsalardı golleri becerip sesin soluğun çıkmazdı 10 8 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    Boş adam volkan 9 3 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Sen gittinya bodrum küme düşer çünkü sen futbol camiasında pek sevilen biri geçmişte yaptıklarından dolayı 4 3 Yanıtla
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