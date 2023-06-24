Wagner güçleri Rostov'dan alkışlar eşliğinde çekiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Wagner güçleri Rostov'dan alkışlar eşliğinde çekiliyor

24.06.2023 21:47

Wagner kurucusu Evgeny Prigojin yeni bir açıklama yaparak Wagner savaşçılarının karargahlarına geri dönmeye başladığını duyurdu. Bu gelişme sonrası Rostov'dan çekilmeye başlayan Wagner güçlerinin bölgedeki vatandaşlar tarafından alkışlarla uğurlanması dikkat çekti.

Rusya'daki isyanı sona erdiren Wagner güçleri, ele geçirdiği Rostov kentinden çekilirken alkışlarla uğurlandı.

Rusya ordusunun kendilerini vurduğunu belirterek harekete geçem Wagner grubunun isyanı 24 saat içinde inanılmaz şekilde büyüdü. Rostov'u ele geçiren Wagner, başkent Moskova'ya doğru harekete geçtiği sırada devreye Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko girdi.

WAGNER İSYANI BİTİRDİ

Putin'in onayı ile Prigojin ile görüşen Lukaşenko, tarafların anlaştığını ve isyanın sona erdiğini duyurdu. Lukaşenko, "Wagner, Rusya topraklarında ilerleyişini durdurmayı kabul etti" dedi.

"ÜSLERİMİZE DÖNÜYORUZ"

Karar sonrası açıklama yapan Prigojin ise, "Wagner askeri şirketini dağıtmak istediler. Biz de bunun üzerine 23 Haziran'da Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. 24 saat içinde Moskova'ya 200 kilometre yaklaştık. Bu süre zarfında savaşçılarımızın burnu bile kanamadı. Şimdi ise kan dökülebilecek ana geldik. Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu almıyoruz. Birliklerimiz ilerleyişlerini durduruyor ve onları planladığımız gibi üslerine geri gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR

Wagner'in isyanı sona erdirip ele geçirdiği Rostov'dan geri çekilmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Wagner ordusunun Rostov'dan çekilirken, yerel halk tarafından alkışlarla uğurlanması dikkat çekti.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Belarus lideri Lukaşenko: Prigojin ile Putin anlaştı, Wagner ilerleyişini durdurdu Son Dakika: Belarus lideri Lukaşenko: Prigojin ile Putin anlaştı, Wagner ilerleyişini durdurdu

Wagner, Rusya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Wagner güçleri Rostov'dan alkışlar eşliğinde çekiliyor - Son Dakika


Son Dakika
21:40 Wagner güçleri Rostov'dan alkışlar eşliğinde çekiliyor
21:35 Wagner güçleri Rostov'dan alkışlar eşliğinde çekiliyor
20:52 Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi
20:47 Aşka geldiler! Torreira ve Devrim Özkan Miami'de tatil yaparken görüntülendi
20:43 Son Dakika: Putin ile anlaşarak Rusya'daki isyanı sona erdiren Wagner lideri Prigojin'den ilk açıklama
20:39 Son Dakika: Putin ile anlaşarak Rusya'daki isyanı sona erdiren Wagner lideri Prigojin'den ilk açıklama
20:32 Son Dakika: Belarus lideri Lukaşenko: Prigojin ile Putin anlaştı, Wagner ilerleyişini durdurdu
20:28 Son Dakika: Belarus lideri Lukaşenko araya girdi, Wagner güçleri Rusya'da isyanı bitirdi
20:27 SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na yeni tazminat davası açacağını söyledi
20:22 SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi ve yeni tazminat davası açacaklarını söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 21:50:41. #1.11#
SON DAKİKA: Wagner güçleri Rostov'dan alkışlar eşliğinde çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement