Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara Icardi hakkında açıklamalarda bulundu. Nara kendisinin bir zamanlar Icardi'yi kıskandığını, Icardi'nin ise hala kıskanç olduğunu söyledi.
Icardi'nin kıskanç olduğunu söyleyen Wanda, "Eskiden Mauro'yu çok kıskanıyordum ama aradan 10 yıl geçti, artık kıskanmıyorum. Hatta çoğu zaman seksi fotoğraflarını çekip, paylaşmasını söyleyen ben oluyorum. Ama Mauro bana kıyasla biraz daha kıskanç. Bu çağda on yıldır birlikte olmak eskisinden farklı, işlerimiz yüzünden kolay değil" dedi.
Son Dakika › Spor › Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler - Son Dakika