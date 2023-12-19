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Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler - Son Dakika
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Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara Icardi hakkında açıklamalarda bulundu. Icardi'yi kıskanmadığını söyleyen Nara, "Eskiden Mauro'yu çok kıskanıyordum ama aradan 10 yıl geçti, artık kıskanmıyorum" dedi.

19.12.2023 - 15:26,  Güncelleme: 16:16
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara Icardi hakkında açıklamalarda bulundu. Nara kendisinin bir zamanlar Icardi'yi kıskandığını, Icardi'nin ise hala kıskanç olduğunu söyledi.

"ICARDI'Yİ KISKANMIYORUM"

Icardi'nin kıskanç olduğunu söyleyen Wanda, "Eskiden Mauro'yu çok kıskanıyordum ama aradan 10 yıl geçti, artık kıskanmıyorum. Hatta çoğu zaman seksi fotoğraflarını çekip, paylaşmasını söyleyen ben oluyorum. Ama Mauro bana kıyasla biraz daha kıskanç. Bu çağda on yıldır birlikte olmak eskisinden farklı, işlerimiz yüzünden kolay değil" dedi.

Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda\'dan Icardi\'yi deli edecek sözler
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler - Son Dakika
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