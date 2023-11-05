Wanda Nara'nın bağımlılığı için Icardi eve buz makinesi aldı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sürpriz bir itirafta bulundu. Özellikle hamileliği döneminde buz yeme bağımlısı olduğunu belirten Nara, Icardi'nin bunun için eve bu makinesi aldığını söyledi.

"BUNUN NORMAL OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Çok az insanın bildiği bir bağımlılığım var. Buz bağımlılığı... Bunun normal olup olmadığını bilmiyorum." dedi.

"BANA VERDİĞİ HİS ÇOK HOŞ"

Icardi'nin eve buz makinesi aldığını belirten Nara hamileyken yaşadıklarını ise, "Hamileyken o kadar çaresizdim ki restoranlara gidip bir tabak buz istiyordum. Bunun bana verdiği his çok hoş." ifadelerini kullanarak anlattı.