Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara, takipçisinin 'Bugün nasıl hissediyorsun?' sorusuna tişörtünü kaldırarak yanıt verdi.

01.10.2024 11:02  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara yine gündemden düşmüyor.

Sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtlayan Nara, yaptığı hareketle yine ağızları açık bıraktı. Bir takipçisinin "Bugün nasıl hissediyorsun?" sorusuna "Mutlu" notunu düşen Wanda Nara tişörtünü kaldırıp göğüslerini göstererek yanıt verdi.

Wanda Nara, 'Bugün nasıl hissediyorsun?' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
Wanda Nara, \'\'Bugün nasıl hissediyorsun?\'\' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Türk Ak:
    SARININ YANINA ÇIRTLAK KIRMIZI İCARDİNİN KARISI ORNO YILDIZI EYYY GİDİ KUCUKLUK COCUKLUK YILLARIMIZ NE KADAR GÜZELDİ BU BESTEYİ BEGENEN TÜM TARAFTARLAR BEGENSİN SAYIMIZI GÖRELİM KEPÇEEE OGUZ 53 73 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    gs alışık böyle şeylere jardel in karısı ile büyüdük şimdide gençlik wanda ile devam ediyor 45 42 Yanıtla
  • Behzat:
    ikardi Fenerbahçe ile uğraşacağına yengeye sahip çık. 53 22 Yanıtla
  • Ertan Çelik:
    Kar ımız FB daha ne olsun. 22 38 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BJK LI VARDI UNUTDUNUZ GALIBA TOSİC HERKES TOSLUYOR FENEVLILER ZATEN BILIYOR KENDILERINDE OLANI OLDUMU 34 9 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    yozlaşmış haber sitesi 32 2 Yanıtla
  • Alucralı:
    Futbolda basarısız olan kulüplerin zavallı taraftarları, futbolcuların eşleriyle ilgili haberleri sakız yapıp avunuyorlar. Yazıklar olsun. 16 12 Yanıtla
  • ünal yalçın:
    Yazıklar olsun size ki haber diye böyle safsataları veriyorsunuz.. Biraz haber değeri olan şeyler verin.. 25 1 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Pislik ?? 19 6 Yanıtla
  • Emir null:
    28.10.2024 hava ayazmı ayaz siyah şort üstü beyaz samiyende annecigini ceyiz Beşiktaş al bunu alamaz misin 8 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Pezeşkiyan’dan Netanyahu’ya mesaj var Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya mesaj var
20:02 İsrail’in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:30:55. #1.11#
SON DAKİKA: Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement