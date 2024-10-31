Wanda Nara'dan cüretkar paylaşım! Galatasaray taraftarı "Ne yaptın yenge" demeden edemedi - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara'dan cüretkar paylaşım! Galatasaray taraftarı "Ne yaptın yenge" demeden edemedi

Wanda Nara\'dan cüretkar paylaşım! Galatasaray taraftarı "Ne yaptın yenge" demeden edemedi

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla büyük ses getirdi. Wanda Nara'nın cesur paylaşıma Galatasaray taraftarları da tepkisiz kalamadı.

31.10.2024 11:24
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlara bir yenisini daha ekledi. Wanda Nara'nın cesur paylaşımı kısa süre içerisinde yüz binlerce beğeni aldı.

"NE YAPTIN YENGE" YORUMLARI YAPILDI

17 milyon takipçiye emin adımlarla koşan Wanda Nara'nın pozuna ise Galatasaraylı taraftarlar da yorum yağdırdı. Verdiği cüretkâr poz karşısında bir hayli şaşıran taraftarlar, 'Ne yaptın yenge...' şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşım;

Wanda Nara'dan cüretkar paylaşım! Galatasaray taraftarı 'Ye yaptın yenge' demeden edemedi

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Son Dakika Spor Wanda Nara'dan cüretkar paylaşım! Galatasaray taraftarı 'Ne yaptın yenge' demeden edemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Galatasaray 1905:
    paragöz kadın 114 2 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Ferhat eserde aynıydı kötü yoladüştü sonra 102 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HI KUSLAR TOSİC IN KARISI, SERGEN, OKTAY , ACUN 87 9 Yanıtla
  • Tony Montana:
    ÜLKENİN AHLAKİNİ BOZUYORLAR KARİ VE GVAT BİR AN ONCE SINIR DIŞI EDİLMELİ !!!! 78 16 Yanıtla
  • V. A.:
    5S li futbolcukarın basarılı olmasının sırrı.. 38 28 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    miğdem bulandı.. 55 6 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    habercilik ayağa düştü 48 0 Yanıtla
  • YoH null:
    iyide karısı değil ki neden yenge desinler haberlerde saçmaladı jyice 42 4 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    bırakın bu yenge ayaklarını 34 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    17 milyon abazasına gtünü başını gösterirse tabiki bizim abazalarda sessiz kalmaz 31 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Wanda Nara'dan cüretkar paylaşım! Galatasaray taraftarı "Ne yaptın yenge" demeden edemedi - Son Dakika
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