Wanda Nara\'dan cüretkar paylaşım! Galatasaray taraftarı "Ne yaptın yenge" demeden edemedi

Spor

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlara bir yenisini daha ekledi. Wanda Nara'nın cesur paylaşımı kısa süre içerisinde yüz binlerce beğeni aldı.

"NE YAPTIN YENGE" YORUMLARI YAPILDI

17 milyon takipçiye emin adımlarla koşan Wanda Nara'nın pozuna ise Galatasaraylı taraftarlar da yorum yağdırdı. Verdiği cüretkâr poz karşısında bir hayli şaşıran taraftarlar, 'Ne yaptın yenge...' şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşım;