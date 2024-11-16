Wanda Nara\'dan Icardi\'ye şok eşcinsel iddiası

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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Wanda Nara'nın Icardi hakkında ortaya attığı iddia kısa sürede büyük ses getirdi.

WANDA NARA'DAN "EŞÇİNSEL İDDİASI"

Icardi'nin 3-2 galip geldikleri Tottenham maçında sakatlandıktan sonra İstanbul'u terk edip Arjantin'e giderek rapçi L-Gante ile aşk yaşayan Wanda Nara'ya boşanma davası açtığı öne sürülmüştü.

"3 YIL ÖNCE BENİ BİR ADAMLA ALDATTI"

Tüm bu olaylar devam ederken L-Gante ile dudak dudağa görüntüleri çok konuşulan Nara, Icardi hakkında şoke eden bir iddiada daha bulundu. Arjantin basınında yer alan habere göre, Wanda Nara, Icardi hakkında, "Icardi, bir eşcinsel. 3 yıl önce beni bir adamla aldattı" dedi. Nara'nın bu iddiası çok konuşuldu.