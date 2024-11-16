Wanda Nara'dan Icardi'ye şok eşcinsel iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Wanda Nara'dan Icardi'ye şok eşcinsel iddiası

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi ve Wanda Nara arasındaki tartışmalar devam ediyor. Wanda Nara, bu kez Icardi hakkında ortaya attığı ''eşcinsel'' iddiasıyla şok etti. Nara, Icardi'nin kendisini 3 yıl önce bir adamla aldattığını öne sürdü. Bu iddia, futbol ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

16.11.2024 13:13  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Wanda Nara'nın Icardi hakkında ortaya attığı iddia kısa sürede büyük ses getirdi.

WANDA NARA'DAN "EŞÇİNSEL İDDİASI"

Icardi'nin 3-2 galip geldikleri Tottenham maçında sakatlandıktan sonra İstanbul'u terk edip Arjantin'e giderek rapçi L-Gante ile aşk yaşayan Wanda Nara'ya boşanma davası açtığı öne sürülmüştü.

"3 YIL ÖNCE BENİ BİR ADAMLA ALDATTI"

Tüm bu olaylar devam ederken L-Gante ile dudak dudağa görüntüleri çok konuşulan Nara, Icardi hakkında şoke eden bir iddiada daha bulundu. Arjantin basınında yer alan habere göre, Wanda Nara, Icardi hakkında, "Icardi, bir eşcinsel. 3 yıl önce beni bir adamla aldattı" dedi. Nara'nın bu iddiası çok konuşuldu.

Wanda Nara\'dan Icardi\'ye şok eşcinsel iddiası

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda Nara'dan Icardi'ye şok eşcinsel iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Sen futboldan kazandığını kadının önüne ser. Kadının başkasından olan çocuklarına kol kanat ger, aile ol. Karşılığında bunları yaşa. Nerden bulaştın Icardi. Üstelik anlaşılıyorki kadınların karakteri dünyanın her yerinde aynı. 146 6 Yanıtla
  • OE ferat:
    OEferad ann nensi gibi bu da ;D paraakomidine bırak geç :)))))))) 89 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    At yaprağı ferhat eser küfür yedikçe gülücük saçıyor. 82 3 Yanıtla
  • OE ferat:
    OEferadın ann nnsini acımadan bağırtarrrrak pom ppalaıyorlar izlemek beleeeeş :)))))) ama bahşiş diye parayı komidine bırakın ferad alsın :D:D:D:DD 71 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bıktık usandık Bunlardan Yeter Ya Maymunlar 74 0 Yanıtla
  • OE ferat:
    ben de feradın mamisini eğdiripp ağ zna verdiğ imddde gözlerinden yaş gelmişti :))) duygulandım bak :))) 58 4 Yanıtla
  • OE ferat:
    OEferad ann nsiii fenaylıyor, mangırıkomidine bırakan bassın geçin :)))) 56 5 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Galatasaray’a nasıl bi geçirdiyse bu kuşlara artık; her galatasaray, osimhen ve her icardi haberinin altına yorum yapıyor oldular, malubiyet aldıklarında ağlarlar, zırlarlar utancından sokağa çıkamazlar ?????? aradan zaman geçince yedikleri bamyaları unutur burada klavye delikanlıcılık oynarlar, size ne olum milletin özel hayatından kim ne halt yemişse yesin 49 3 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Boşa dememişler, hem vezir eder, hem rezil eder.Allah şerlerden korusun. 49 0 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    yav yter bu ahlaksizlari haber yapip durmayin 43 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:08 Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi
13:49 Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
17:04 İstanbul’da Vale Ücretleri 2025’ten İtibaren Sabitleniyor İstanbul'da Vale Ücretleri 2025'ten İtibaren Sabitleniyor
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:56 Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu
16:43 Elon Musk’a şok: Bundesliga ekibi X’i terk etti Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
16:42 Kim Jong-Un’dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW’yi havaya uçurdu Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu
16:26 Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı
16:20 Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü
16:13 Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’den ayrılıyor mu Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
16:08 Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 14:34:26. #1.12#
SON DAKİKA: Wanda Nara'dan Icardi'ye şok eşcinsel iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.