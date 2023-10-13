Wanda Nara'dan Icardi'yi aldattığı iddialarına yanıt: Başkalarının ne dediğine asla kulak asmayız

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara Icardi'yi rapçi L-Gante ile aldattığı yönünde çıkan haberlere yöenil açıklamalarda bulundu.

"ASLA AYRILMAYACAĞIZ"

İtalyan basınına konuşan ünlü model, "Icardi'yi Arjantinli rapçi L-Gante ile aldattığı şeklindeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Okuduğunuzdan daha sıkıcı bir çiftiz. Birbirimize çok bağlıyız. Mauro, sürekli evde olan bir insandır. Akşamları asla dışarı çıkmaz. Biz güçlüyüz, başkalarının ne dediğine asla kulak asmayız. Sizi temin ederim ki, hiçbir ihanet olmadı ve asla ayrılmadık. Yanımda onun gibi bir eş, bir arkadaş ve ciddi bir baba olduğu için çok mutluyum. Biz asla ayrılmayacağız" dedi.