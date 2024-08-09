Wanda Nara'dan sonra kafayı parayla bozdu! Icardi Galatasaray'ı dava etti: Paramı verin - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara'dan sonra kafayı parayla bozdu! Icardi Galatasaray'ı dava etti: Paramı verin

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kulüpten alacaklarını talep etti ve kulübe ihtar çekti. Tecrübeli futbolcu, yaklaşık 5 milyon euroyu bulan gecikmiş alacakları için Galatasaray'a ihtar yazısı gönderdi.

09.08.2024 16:10
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılık aşamasında olduğu eşi Wanda Nara magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü futbolcunun son hamlesi ise duyanları adeta şoke etti. Takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti.

GALATASARAY'A İHTAR ÇEKTİ

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun ilk karşılaşmasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda bu mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kulüpten alacaklarını talep etti.

5 MİLYON EURO

Icardi, yaklaşık 5 milyon euroyu bulan gecikmiş alacakları için Galatasaray'a ihtar yazısı gönderdi. Sarı-kırmızılı takıma 2022 yazında gelen Icardi, 74 maçta toplamda 55 gol ve 20 asist yaptı.

Wanda Nara\'dan sonra kafayı parayla bozdu! Icardi Galatasaray\'ı dava etti: Paramı verin

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda Nara'dan sonra kafayı parayla bozdu! Icardi Galatasaray'ı dava etti: Paramı verin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Salih Akinci: Bu arkadaşın , Suudi’lerden 30 milyonluk teklif alıp, Galatasaray aşkıyla teklifi reddettiğine inanan gs taraftarları var. 222 35 Yanıtla
  • Ercan Aydın: Bunlar iyi günleri 135 31 Yanıtla
  • Erkan Yılmaz: Yalan haber inanmayın adam instadan hemen paylaşım yaptı zaten bunlar algı hareketleri troller 81 69 Yanıtla
  • ferhat eser: versenize adamın parasını kardeşimmm 70 40 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Çok şükür hiç bir zaman fenerimin böyle bir para meselesi olmamıştır hep cincon da kaos var 36 47 Yanıtla
  • Özgür Çelik: tabi ki parasını isteyecek problem yok. asıl problem çok formsuz biran önce kendine gelsin 5. yıldız yükleniyor 34 39 Yanıtla
  • Emre Aytekin: Tabi isteyecek parayı isteyince kafayı bozuyorsa siz vermeyerek ne yapmış oluyorsunuz 52 10 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu iş fifada çözülür icardi haklı 38 20 Yanıtla
  • Ankara null: gonderilmeliydi hata yapiyor yonetim ayni tayyip erdoganin ulkeyi yonettigi gibi takimi yonetiyor kimseye para yok siz oynayin ben karismam der gibiler yaa 18 28 Yanıtla
  • jackal insomnia: hani asiktik birbirimize ne oldu icardii?? 26 15 Yanıtla
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SON DAKİKA: Wanda Nara'dan sonra kafayı parayla bozdu! Icardi Galatasaray'ı dava etti: Paramı verin - Son Dakika
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