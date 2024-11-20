Wanda Nara, Icardi\'yi taciz etti

Spor

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili sosyal medya hesabından peş peşe çok konuşulacak paylaşımlar yaptı.

"2 SAAT BOYUNCA BENİ TACİZ ETTİ"

Arjantinli futbolcu, Nara'nın fotoğrafının yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düştü. Icardi ayrıca hikayesinde Wanda Nara'nın bulunduğu bir video da paylaştı. Bu paylaşım, Galatasaraylı taraftarlar tarafından birçok etkileşim aldı.

İşte Icardi'nin o paylaşımları;

WANDA NARA'DAN CEVAP GELDİ

Icardi'nin bu paylaşımlarının ardından Wanda Nara'dan cevap geldi. Kendisi de bir video paylaşan Nara, "Avukatlara önceden uyarıyla; Gönüllü olarak ona verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi alıp gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın paylaşımı;

ICARDI PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Özel hayatlarıyla sıkça konuşulan ikilinin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Mauro Icardi de Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımları kaldırdı.

NE OLMUŞTU?

Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, daha önce de sarmaş dolaş görüntülendiği Arjantinli rapçi L-Gante ile canlı yayın dudak dudağa öpüşmüştü. İlk günden bu yana gündemden düşmeyen olayın ardından yaşanan gelişmeler de konuşulmaya devam ediyor.