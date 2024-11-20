Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, boşanmaya hazırlandığı eşi Wanda Nara için sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Icardi, Nara'nın fotoğrafının yer aldığı paylaşımında "2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" ifadelerini kullandı. Arjantinli futbolcu, Wanda Nara'nın "Eşyalarımı almaya geldim" açıklamasından sonra ise bu paylaşımlarını kaldırdı.

20.11.2024 20:47  Güncelleme: 20:54
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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile ilgili sosyal medya hesabından peş peşe çok konuşulacak paylaşımlar yaptı.

"2 SAAT BOYUNCA BENİ TACİZ ETTİ"

Arjantinli futbolcu, Nara'nın fotoğrafının yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düştü. Icardi ayrıca hikayesinde Wanda Nara'nın bulunduğu bir video da paylaştı. Bu paylaşım, Galatasaraylı taraftarlar tarafından birçok etkileşim aldı.

İşte Icardi'nin o paylaşımları;

Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti
Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti

WANDA NARA'DAN CEVAP GELDİ

Icardi'nin bu paylaşımlarının ardından Wanda Nara'dan cevap geldi. Kendisi de bir video paylaşan Nara, "Avukatlara önceden uyarıyla; Gönüllü olarak ona verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi alıp gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın paylaşımı;

Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti

ICARDI PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Özel hayatlarıyla sıkça konuşulan ikilinin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Mauro Icardi de Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımları kaldırdı.

NE OLMUŞTU?

Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara, daha önce de sarmaş dolaş görüntülendiği Arjantinli rapçi L-Gante ile canlı yayın dudak dudağa öpüşmüştü. İlk günden bu yana gündemden düşmeyen olayın ardından yaşanan gelişmeler de konuşulmaya devam ediyor.

Wanda Nara, Icardi\'yi taciz etti

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Son Dakika Spor Wanda Nara, Icardi'yi taciz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Muhammed:
    zorla üstüne atlıyor teyzem ya kurtulamıyor adam! aynı 8liklerin başşşikeecilere zorlaaa kendini yamaması gibi :D:D:D 72 7 Yanıtla
  • Muhammed:
    başta ferad olmak üzere salıncaksporlular da böyle zorla kucccaaağına oturuyor febbemin :DDDd 29 5 Yanıtla
  • Muhammed:
    Siiiicardi mağdurları çok sevinmeyin açın bekleyin, yenikocanız dilinizden düşüremeyeceğiz ağzınızdanbırakamayacağız Osimheeen :DDDD 28 5 Yanıtla
  • Muhammed:
    Büyük sever oe şiiikkkeciler Sİİİcardiardiiiii ye doyamadı tabii dillerinden düşüremiyorlar ağızlarından çıkaramıyorlar :D:D:D:DD 13 4 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    başlıca vanda naraniza karıda gebelik he 11 1 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    siz ne yiyip ne içiyorsunuz ya 6 0 Yanıtla
  • Bekir Şimşek:
    Bu icardi tam bir hayal kırıklığı 1 1 Yanıtla
  • Selcuk Sigirci:
    Hakemler 3lü wanda 3/1 çektirdi büyükekşi sezonları bitti 0 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Acımayıp yatıracaktın ...... 0 0 Yanıtla
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