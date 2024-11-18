Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istediği nafaka ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istediği nafaka ortaya çıktı

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak kendisine verilmesini talep ediyor.

18.11.2024 12:19
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi canlı yayında aldatan ve boşanma kararı alan Wanda Nara hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devem ediyor.

Boşanma davası sürecinde Wanda ve Icardi mal varlıklarını eşit olarak paylaşmak zorunda kalacak. İkilinin sahip oldukları servet Arjantin basını tarafından şu şekilde değerlendirildi.

  • 3 milyon euro Sampdoria'da oynadığı dönemden kalan kazanç.
  • 30 milyon euro Inter'de oynadığı dönemden kalan kazanç.
  • 20 milyon euro PSG'ye transferden elde edilen kazanç.
  • Üç malikaneleri var: İtalya'da, Arjantin'de ve Paris'te. Toplamda yakalşık 10 milyon Euro değerinde.
  • 1 milyon euro civarında üç lüks araç.
  • Icardi'nin şu anda oynadığı kulüp Galatasaray'dan kazandığı yıllık 10 milyon euroya yakın maaşı.

YARISINI İSTİYOR

İkilinin bugüne kadarki toplam varlıklarının yaklaşık 77 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. İddialar ise Wanda'nın Icardi'den ayrılmak için en az 38.5 milyon euro istediği yönünde.

Wanda Nara\'nın Icardi\'den boşanmak için istediği nafaka ortaya çıktı

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istediği nafaka ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • OE ferat:
    bu da OEferad an nessi ne gibi herkesin dalgasındazıplı oooorrrrr :D 48 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Türkiye’de Şeyma Avrupa’da Wanda Yaşasın zengin Erkekler iki çakışa servetin yarısı valla güzel iş 35 1 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Ferhat eser anne selam söyle baş tacının o.ç 27 1 Yanıtla
  • OE ferat:
    OEferad gibi, mezhepppkrktrnamuuss meselesi anne nnn es ini de verir klllulhakkı da yer :)))))))))) 26 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Galatasaray ödesin feto öder onlar için 3 17 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Yani kadında mı kazanmış.kadın ne yapmışta her şeye ortak.kadın nikahliyken, başkası ile yaşiyor.bu nasıl adalet. 16 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5sarayın tapusunuda verelim mi wanda :)) 4 11 Yanıtla
  • OE ferat:
    bu da oeferadın annnn nnesiniii salın ncağğaaaaoturtmuşlar ille de büyük cimbomlular siii ilksin demiş :D:D:D:D:DD 15 0 Yanıtla
  • Şilan Şenol:
    Kanka sen aldattın ama sen bilirsin ?? 11 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Yok maalesef kız kardeş ama sende var anne baş tacısın Ferhat eser HIV kaynağı a.e 11 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istediği nafaka ortaya çıktı - Son Dakika
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