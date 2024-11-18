Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi canlı yayında aldatan ve boşanma kararı alan Wanda Nara hakkında flaş gelişmeler yaşanmaya devem ediyor.
Boşanma davası sürecinde Wanda ve Icardi mal varlıklarını eşit olarak paylaşmak zorunda kalacak. İkilinin sahip oldukları servet Arjantin basını tarafından şu şekilde değerlendirildi.
İkilinin bugüne kadarki toplam varlıklarının yaklaşık 77 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. İddialar ise Wanda'nın Icardi'den ayrılmak için en az 38.5 milyon euro istediği yönünde.
Son Dakika › Spor › Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istediği nafaka ortaya çıktı - Son Dakika
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