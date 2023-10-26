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Wanda Nara'nın Icardi itirafı "Yok artık" dedirtti! Parasızlıktan avlanıyormuş - Son Dakika

Wanda Nara'nın Icardi itirafı "Yok artık" dedirtti! Parasızlıktan avlanıyormuş

Son Güncelleme: 26.10.2023 11:40

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arjantinli golcünün zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Nara, '''Mauro çok mütevazi bir aileden geliyor. Bana çocukluğunda hiç parasının olmadığını ve yiyecek için avlandıklarını söylerdi.'' dedi. Nara'nın bu sözleri kısa süre içinde gündem yarattı.

En az Mauro Icardi kadar herkesin yakından tanıdığı eşi Wanda Nara, ülkesi Arjantin'de çarpıcı bir röportaj verdi. Nara'nın Icardi'nin küçükken karnını doyurmak için avlandığını söylemesi büyük ilgi gördü.

"BELKİ YAŞLANDIKÇA DAHA AZ KISKANÇ OLUYORUM"

Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Mauro çok mütevazi bir aileden geliyor. Bana çocukluğunda her zaman hiç parasının olmadığını ve yiyecek için avlandıklarını söylerdi. Bu yüzden çocukları için elinden geleni yapıyor. Mesela Iphone 15 çıkar çıkmaz hemen hepsine birer tane satın aldı. Onunla aramız çok iyi. Onu 12 yıldır tanıyorum. Bu çok uzun bir zaman ve günümüzde sürdürülmesi zor bir ilişki. O her zaman önceliğim olmuştur. Her şeyden önce Mauro'nun sahip olduğu kalbe ve onun ne kadar iyi bir insan olduğuna bakıyorum. Belki yaşlandıkça daha az kıskanç oluyorum. Birlikte olmak istediğin kişi, seninle birlikte olmak istemiyorsa hiçbir şey yapamayacağına inanıyorum." dedi.

Wanda Nara'nın açıklamalarının devamı şöyle:

"KENDİMİ DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI GİBİ HİSSETMİYORUM"

Kadınların kötü niyetli bakışları canımı acıtıyor. Birbirimize daha empatik bakmalıyız. Kendimi dünyanın en güzel kadını gibi hissetmiyorum ama benim gibi başka bir kadının olmadığını da biliyorum. Kişilik ve iyi bir insan olmak sizi gerçekten farklı kılan şeydir.

Wanda Nara'nın Icardi'nin çocukluğuna dair itirafı 'Yok artık' dedirtti: Parasızlıktan yemek için avlanıyordu

"ÖĞRENDİĞİMDE ŞOK OLMUŞTUM"

Maradona ile birlikte olduğum ve bunu her zaman inkar ettiğim konuşuluyor, bu saçmalık. Bilmiyorum, kontrol edilmeden, bana sorulmadan hakkımda birçok şey söyleniyor. Sürekli gözlem altındayım. Tabii ki hastalığım hassas bir konuydu ama bunu duyuran Lanata'yı dava etmemeye karar verdim. Çünkü o bir gazeteci ve bu bilgiyi paylaşmak zorundaydı. Bunu öğrendiğimde şok olmuştum. Doktorların bunu bana neden söylemediğini sorguladım. Ölümü ve çocuklarımı düşündüm. Benim için zor bir dönemdi.

Wanda Nara'nın Icardi'nin çocukluğuna dair itirafı 'Yok artık' dedirtti: Parasızlıktan yemek için avlanıyordu

"HAYATI HEP SON GÜNMÜŞ GİBİ YAŞADIM"

Hayatın bazen sizi kendi bedeniniz üzerinden nasıl sınadığını görmek inanılmaz. Ailem bu durumdan çok etkilenmişti. Odamdan çıkmıyordum, bütün ailem büyük bir dayanıklılıkla yanımda oldu. Hastalık beni değerlerime daha da yakınlaştırdı. Asıl önemli olan şey yanınızda olan insanlar ve onlarla yaşadığınız anılardır. Hayatı hep son günmüş gibi yaşadım.

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Son Dakika Spor Wanda Nara'nın Icardi itirafı 'Yok artık' dedirtti! Parasızlıktan avlanıyormuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wanda Nara'nın Icardi itirafı "Yok artık" dedirtti! Parasızlıktan avlanıyormuş - Son Dakika
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