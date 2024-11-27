Wanda Nara\'nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptı

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Gözler Orta Doğu\'da! Saatler içinde her şey değişebilir

Uçak koltuğuna tekme atan yolcu diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi

Süper Lig devi Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi ve ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Wanda Nara'nın ihaneti sonrası ne yapacağı merak konusu olan yıldız futbolcunun yalnızlığı kısa sürmedi. Icardi, Kolombiya'da kendi firmasını işleten ve Inocentes & Culpables adlı yasal bir TV şovuna ev sahipliği yapan avukat Angela Burgos ile sevgili oldu.

İtalyan yayın organı Corriere della Sera, Icardi'nin avukat Angela Burgos ile çıktığını duyurdu. Icardi ve Nara yıllardır ayrıl-barış şeklinde bir ilişki yaşıyordu.

Angela Burgos