Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptı - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptı

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'dan boşanmasını denetlemek için tuttuğu avukatla sevgili olduğu iddia edildi.

27.11.2024 12:08
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Süper Lig devi Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi ve ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Wanda Nara'nın ihaneti sonrası ne yapacağı merak konusu olan yıldız futbolcunun yalnızlığı kısa sürmedi. Icardi, Kolombiya'da kendi firmasını işleten ve Inocentes & Culpables adlı yasal bir TV şovuna ev sahipliği yapan avukat Angela Burgos ile sevgili oldu.

İtalyan yayın organı Corriere della Sera, Icardi'nin avukat Angela Burgos ile çıktığını duyurdu. Icardi ve Nara yıllardır ayrıl-barış şeklinde bir ilişki yaşıyordu.

Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptı
Angela Burgos
Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptı
Angela Burgos
Wanda Nara\'nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptı

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yaman Auto:
    Yapacak tabii kim si… r narayı :)) 30 1 Yanıtla
  • Emrah Atak:
    İcardi geldi Arda güler haberi de geldimi haberler tamam 8 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    tedavisini avukat üstlenir icardinin yakışır 6 1 Yanıtla
  • tezcan çakamak:
    Yakışır icardimizeee 2 0 Yanıtla
  • Metin İKZEK:
    Wanda Nara ile boşanma davasını bedavaya getirmiş anlaşılan ?? 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bugün de vanda nera haber oldu ya tamamdır 1aydir her gün haber boş yok 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Wanda Nara'nın ihanetine uğrayan Mauro Icardi yeni sevgili yaptı - Son Dakika
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