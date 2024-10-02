Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı

Wanda Nara\'nın Mauro Icardi\'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın boşanma iddiaları gündemden düşmüyor. Arjantin basınında sızdırılan ses kayıtlarında Nara'nın "Mauro'dan boşandığım için Arjantin'e geldim. Şu anda boşanmayı organize ediyorum. Artık buna dayanamıyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

02.10.2024 16:43
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, özel yaşamlarıyla sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Son günlerde çiftin Arjantin basınında yer alan boşanma iddiaları ve sızdırılan ses kayıtları, büyük yankı uyandırdı.

"ARTIK BUNA DAYANAMIYORUM"

Arjantin medyasında yer alan haberlere göre, Wanda Nara'ya ait olduğu iddia edilen bazı ses kayıtları sızdırıldı. Bu kayıtlarda Nara, "Mauro'dan boşandığım için Arjantin'e geldim. Şu anda boşanmayı organize ediyorum. Artık buna dayanamıyorum" şeklinde ifadelerde bulundu. Nara'nın sözleri, çiftin ilişkisi üzerine yapılan spekülasyonları daha da arttırdı.

"UZLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çiftin Arjantin'de birlikte görüntülenmesinin ardından, Nara'nın avukatı da dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Avukat, "Mauro, Arjantin'e kızlarını görmek için geldi. Aynı evde kaldılar ancak ayrı odalarda bulundular. Birlikte akşam yemeği yemeleri oldukça normal. Boşanmadılar, ancak ilişkilerinde teknik bir uzlaşma söz konusu değil" dedi.

GALATASARAY'DAN AYRILMA İHTİMALİ VAR

Icardi ve Nara'nın gece hayatındaki görüntüleri magazin dünyasında sıkça yer alırken, evliliklerinin geleceği hala belirsizliğini koruyor. İtalyan basınında da Wanda Nara'nın boşanma sürecine girdiği yönünde iddialar yer alırken, çiftin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin'e dönme planlarıyla ilgili söylentileri de artmaya başladı.

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Son Dakika Spor Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Emin Erol:
    icardi beter ol fenerbahçe ile uğraşacağına karına sahip çık onun bunun altında hergün hep fenerbahçe ye laf ediyorsun wanda hakkından gelir senin 63 102 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    İşin gücün Gs ye zarar vermek hiç bir yerde okumadığımızı burda okuyoruz nedir bu aslan düşmanlığı yandaş olmayın 44 20 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan:
    Boş yapmayın be hiçbiyere gittiği yok 44 17 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    uygulamayı silmeye çok yakinim 35 11 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Sanki bilmiyordu Galatasaray oyuncular üzerine psikolojik baskı yapmaya çalışıyorunuz.Yok Almanya'dan eskort getirildi.Yok Toreira yumruk hareketi tüm Türkiye vs vs vs yavu ceylanlar başka kapıya hadi bakalım hadi boş haber yapmayın şimdi sen bunuda yayyınlamazsın 17 16 Yanıtla
  • Fatih Yıldız:
    Profiterollü Erol adam ol siz kimsiniz Fenerbahçe kim Türkiye’dir Galatasaray 12 19 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    İCARDİNİN YERİNDE OLSAM HİÇ DERT ETMEM. ADAM YAKIŞIKLI, KARİZMATİK. WA(MA)NDA NARA İCARDİ GİBİSİNİ BULAMAZDA ,İCARDİ,MANDA GİBİSİNİ ÇOK BULUR. 15 14 Yanıtla
  • Murat Yay:
    Şimdiye kadar gitmediyse Arjantin’e bundan sonra hiç gitmez boş yapmayın. Burdan bi hatun yapar hem hatuna hem fenere ….. 10 14 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    yıkılmaz o Geniş adam 11 5 Yanıtla
  • Fatih Yıldız:
    Klavye delikanlısı erol 7 3 Yanıtla
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