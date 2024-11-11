Wanda Nara'nın Yeni Sevgilisinden Dzeko Paylaşımı - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara'nın Yeni Sevgilisinden Dzeko Paylaşımı

Wanda Nara\'nın Yeni Sevgilisinden Dzeko Paylaşımı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yeni sevgilisi rapçi L-Gante'ye Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi. L-Gante, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirtti. Ayrıca, Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun fotoğrafını paylaştı. Bu durum Galatasaraylıları kızdırdı. Nara, daha önce Icardi ile olan ilişkisini sonlandırdığını ve L-Gante ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

11.11.2024 16:01
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Arjantinli futbolcudan ayrıldığını açıklamış ve rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu. İlişkisini açıklaması sonrasında Nara, tepki içeren çok sayıda paylaşım aldı.

Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden 'Dzeko' paylaşımı

ICARDI'NİN MESAJINI İFŞA ETTİ

Wanda Nara, son olarak Mauro Icardi'nin kendisine gönderdiği WhatsApp mesajını ifşa etti. Icardi'nin, mesajında, "Yaşıyormuş gibi davranmak mı? Bunu istemiyorum. Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın tadını çıkarmak, ailemin tadını çıkarmak, çocuklarımın tadını çıkarmak, bunca yıldır başardığımız ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak ve kimse bize bir şey vermedi... Bize değer ver, bize değer ver ve bize izin ver. Tekrar ediyorum… Bütün bunları hayatımın kadınıyla, bu dünyadaki her şeyden çok sevdiğim kadınla istiyorum. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, sen benim sevdiğim güzel prensesimsin ve düğünümüzde büyükannene söz verdiğim gibi... Seninle sonsuza kadar ilgileneceğim!!!!!" ifadelerini kullandığı görüldü.

"ARTIK GEÇTİ"

Wanda Nara ise, Icardi'nin mesajında, "Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm, dizin uzun zaman önce kötüydü. Artık geçti, çabuk iyileş ve neye ihtiyacın olursa bana güvenebilirsin. En iyisine gitmekten çekinme. Her şey yoluna girecek" yanıtı verdi.

Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden 'Dzeko' paylaşımı

YENİ SEVGİLİSİNDEN 'DZEKO' PAYLAŞIMI

Gelişmelerin ardından Galatasaraylı taraftarlar Wanda Nara ile yeni bir aşka yelken açan rapçi L-Gante'ye sosyal medyadan tepki gösteren paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine L-Gante sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarı olacağını ifade etti.

L-Gante yaptığı paylaşımda, " Türkiye'deki sporseverlerin kişisel olarak tehdit ve saygısız davranışları beni, ailemi ve işimi etkilemesi beni çok üzüyor. Bu nedenle bugün tuttuğum takımın renklerini paylaşıyorum ve ben büyük bir Fenerbahçe taraftarı olacağım" ifadelerini kullandı.

L-Gante bir başka paylaşımında ise Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko'nun fotoğrafına ve Boşnak golcünün gol sevinçlerine eşlik eden Hande Yener'in 'Beni Sev' parçasına yer verdi.

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Son Dakika Spor Wanda Nara'nın Yeni Sevgilisinden Dzeko Paylaşımı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat:
    gavatorrrrrrrrr 0 0 Yanıtla
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