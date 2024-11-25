Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık

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Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, ayrılık sürecinde olan eşi Wanda Nara'nın yeni sevgilisi rapçi L-Gante tarafından hedef alındı. L-Gante, Galatasaray'a saygı sınırlarını aşan ifadelerde bulundu. Ayrıca, Icardi ve Nara'nın boşanma süreciyle ilgili yorumlar yaparken, Galatasaray formasına adeta hakaret etti. Icardi ve Nara'nın ayrılığı ve L-Gante'nin bu durumla ilgili çirkin davranışları, futbol dünyasında büyük tepki çekti.

25.11.2024 08:54  Güncelleme: 09:13
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin ayrılık sürecinde olduğu sevgilisi Wanda Nara'nın yeni sevgilisi rapçi L-Gante, Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdıran bir harekete imza attı.

L-Gante son olarak katıldığı bir programda Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma süreciyle ilgili olarak, "Bu beni doğrudan etkilemiyor. Onun hareketlerini uzun zamandır görüyorum, mesajları görüyorum, her şeyi görüyorum. O evde kameralar var, niyetinin ne olduğunu biliyorum ve gerçek şu ki... o şekilde kaydetmiş olması... bu aptalca bir şey" şeklinde konuştu.

Icardi ile Wanda Nara arasında yaşanan tartışmaya da değinen 24 yaşındaki şarkıcı, Meksika'da yayınlanan sarı-kırmızı kostümlü, "Kırmızı Çekirge" isimli süper kahraman şovlarının parodisini yapan bir tv komedi dizisinin kahramanı üzerinden Mauro Icardi'ye gönderme yaparken Galatasaray formasına da adeta hakaret etti. L-Gante, "Aralarında bir tartışmaya ya da böyle bir şeye asla tanık olmadım ... ve eğer olursa, kırmızı çekirgeyi ararım" dedi.

Wanda Nara\'nın yeni sevgilisinden Galatasaray\'a saygısızlık

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Muhammed:
    senin haberciliğine ya, "oyy ne dedi kavgada denmez" diye başlık atsaydın bi de bari :D 28 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu ne ya her gün vanda nara iyi reklamını yapıyorsunuz hayret bi şey ya bize ne bundan 22 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Admin yeter da 10 0 Yanıtla
  • Ferhat Akbulak:
    başka haber yok zaten 6 0 Yanıtla
  • Hasan null:
    Bazı insanlar yatak odasından eşiyle fotoğraf paylaşıyor. Deyyusluk o boyutta . 3 0 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Admin anladik Gs lisin yav 0 0 Yanıtla
  • bahadır atilhan altuğ:
    iyi yapmış 0 0 Yanıtla
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