Welinton, Giresun deplasmanında yok - Son Dakika
Üye Girişi

Welinton, Giresun deplasmanında yok

09.04.2022 21:44
Welinton, Giresun deplasmanında yok

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton, Alanyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton, Alanyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Welinton, Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Brezilyalı savunmacı Welinton, ikinci yarının hemen başında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezonki 8. sarı kartını gören ve ilk olarak 16. haftadaki Kayserispor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Welinton, önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanında da takımını yalnız bırakacak. 25. haftada Adana Demirspor deplasmanında, 26. haftada Altay karşılaşmasında ve 27. haftada Sivasspor deplasmanında üst üste gördüğü sarı kartlarla sınırda olan Welinton, Alanyaspor karşısında gördüğü sarı kartla, bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı durumuna düştü. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında neler oluyor! İlk yarıda 4 gol var Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında neler oluyor! İlk yarıda 4 gol var Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Welinton, Giresun deplasmanında yok - Son Dakika


Son Dakika
21:22 Ronaldo maç sonrası sinirlerine hakim olamadı! Everton taraftarının telefonunu paramparça etti
21:01 Sokak müzisyenleri ile bazı vatandaşlar arasında "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" tartışması yaşandı
20:58 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City atağa geçti! Deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti
20:37 Baba tartıştığı oğlunu satırla keserek öldürdü
20:34 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 986 yeni vaka tespit edildi
20:32 Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında neler oluyor! İlk yarıda 4 gol var
20:30 Bordo-mavililer maça etkili başladı! Gaziantep savunmada
20:29 AK Partili Mahir Ünal'dan dikkat çeken açıklama: Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söylediğim için bana "Pis faşist" diyerek dayak attılar
19:40 "Regl halindeyken Ayet-el Kürsi okunur mu?" sorusuna Nihat Hatipoğlu cevap verdi
19:37 Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 21:55:32. #1.13#
SON DAKİKA: Welinton, Giresun deplasmanında yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement