Kalvin Phillips, West Ham taraftarının tepkisiyle karşılaştı

West Ham takımı Newcastle karşısındaki kötü performansının ardından taraftarların tepkisiyle karşılaşan Kalvin Phillips, takım otobüsüne giderken öfkeli bir şekilde karşılık verdi.
Orta saha oyuncusu, Manchester City'den Ocak ayında kiralık olarak transfer olduktan beri form tutmakta zorlanıyor. Newcastle karşısında ise takımı 3-1 öndeyken oyuna dahil oldu ancak maçı 3-2 kaybettiler.
Phillips, 28, Alexander Isak'ın 3-2'ye getiren penaltıyı almasına sebep oldu ve Harvey Barnes'ın iki golüne engel olamadı. Bu durumun ardından maç sonrasında bir taraftar tarafından "Yararsız! Kesinlikle yararsız!" şeklindealay edildi.
Phillips, takım otobüsüne binerken bir taraftara orta parmağını göstererek karşılık verdi. Taraftarın yanında çocuklar olduğu görülüyordu. St James' Park'taki performansının ardından Phillips'a yoğun eleştiri geldi, bir taraftar onu "tüm zamanların en kötü kiralık oyuncusu" olarak nitelendirdi.
Bir diğeri ise "Saatler ileri giderken Kalvin Phillips'ı Man City'e geri gönderirdim" dedi. Phillips, bir başka taraftar tarafından "kafasını kaybettiği" için eleştirildi. Başka birisi ise "Bu yüzden kiralığı kesmeliler mi? İnanılmaz saygısızlık" yorumunu yaptı.
West Ham, Kalvin Phillips'ı Londra Stadyumu'na getirmek için belirli bir kiralık ücret ödedi ve sezon sonuna kadar haftalık £140,000 maaşının tamamını karşılayacak. Onun transferi, Guardiola'nın City'de düzenli olarak oynatmamasının ardından Gareth Southgate'in Euro 2024 İngiltere kadrosuna yer bulmasına yardımcı olması amaçlanmıştı.
Ancak Hammers'taki kötü performansı, bu olasılığın giderek azalmasına neden oluyor.
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