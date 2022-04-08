Wings for Life World Run'a bir ay kaldı - Son Dakika
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Wings for Life World Run'a bir ay kaldı

08.04.2022 16:46
Wings for Life World Run'a bir ay kaldı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve farkındalık yaratmak için dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run'a bir ay kaldı. 7 ülkede düzenlenecek Wings for Life World Run'da omurilik felcinin tedavisine fon sağlamak için yüz binlerce kişi 'koşamayanlar için koşacak'. 8 Mayıs Pazar günü saat 14:00'te İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve Ford'un ana sponsorluğunda koşulacak organizasyonla ilgili bilgiler www.kosamayanlaricinkos.com adresinde.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run'a bir ay kaldı. 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'da dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi yeniden 'koşamayanlar için koşacak'. Türkiye'deki Wings for Life World Run ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve Ford'un ana sponsorluğunda bir kez daha İzmir'de gerçekleştirilecek. En son 2019 yılında İzmir'in ev sahipliği yaptığı koşuda yaklaşık 9.000 kişi 'Koşamayanlar için' koşmuştu.

Wings for Life World Run'a bir ay kaldı

2014 yılından beri düzenlenen Wings for Life World Run'da bugüne kadar 928 bin 95 kişi koşarken, toplam 9 milyon 34 bin 954 kilometre mesafe kat edildi. Geçen sene 180 binden fazla kişi adımlarını omurilik felçlilerine umut olmak için atarken, 2014 yılında bu yana toplam 33 milyon 300 bin euro yani 532 milyar 800 milyon TL'lik bağış toplandı. 2014 yılından bu yana Wings for Life World Run sayesinde 239 proje desteklenirken, şu anda 59 projede araştırmalar devam ediyor.

Wings for Life World Run'a bir ay kaldı

App uygulamasıyla dilediğin yerde koş

Akıllı telefonlar için tasarlanan Wings for Life World Run uygulaması ile dileyen herkes dünya ile aynı anda koşarak Wings for Life World Run'ın bir parçası olabiliyor. Katılımcılar, uygulama sayesinde resmi lokasyonlar dışında da kendi lokasyonlarını ve koşu parkurlarını seçerek adımlarını koşamayanlar için atabiliyor. Koşucular, bir kez daha tüm dünya ile aynı anda başlayan Wings for Life App Run'da, başlangıçtan yarım saat sonra hareket eden Sanal Yakalama Aracı'na yakalanmamaya çalışacaklar. Wings for Life World Run ve App Run ile ilgili detaylar, katılım bilgisi ve kayıt bilgileri www.kosamayanlaricinkos.com adresinde.

Wings for Life Vakfı hakkında

Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik ya da ev kazaları sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm oluyor. Tek hedefi omurilik felci araştırmalarını desteklemek olan Wings For Life, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olarak 2005 yılından beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik çalışmalara fon sağlıyor. Wings for Life World Run kayıt ücretleri ile toplanan bağışların tamamı Wings For Life Vakfı'nın nihai hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.

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Omurilik Felci, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wings for Life World Run'a bir ay kaldı - Son Dakika


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