Wings for Life World Run'da yakalama aracını Ali Türkkan ile Dario Costa kullanacak - Son Dakika

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run'da yakalama aracını kullanacak isimler belli oldu. İki kıta, yedi ülkede düzenlenecek Wings for Life World Run'da omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için yüz binlerce kişi 'koşamayanlar için koşacak'. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve Ford'un ana sponsorluğunda 8 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te İzmir'de gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'da Ford Kuga yakalama aracının direksiyonunda Red Bull sporcuları Ali Türkkan ile Dario Costa olacak.

Dario Costa, Türkiye'de dünya rekoru kırdı

Ford marka yakalama aracının direksiyonunda olacak Red Bull sporcusu Dario Costa, geçtiğimiz yol Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 Tünelleri'nden 43,44 saniyede geçerek, "Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu" dünya rekorunu kırdı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç pilotlarından Red Bull sporcusu Ali Türkkan da Wings for Life boyunca yakalama aracında Dario Costa'ya eşlik edecek.

Yakalama aracına son yakalanan kazanır

Benzersiz formatıyla katılımcılara farklı bir deneyim sunan organizasyonda, Ford Kuga yakalama aracının geçtiği son koşucu, birincisi olacak. 5 Mayıs günü yakalama aracı sürücüleri, koşu başladıktan yarım saat sonra hareket edecek ve ne kadar süre ile nereye kadar süreceklerini bilmeden parkurda katılımcıları kovalamaya başlayacak. Yakalama aracının yakaladığı son kişi ise koşunun galibi olacak. Organizasyonla ilgili detaylar, katılım bilgisi ve kayıt bilgileri www.kosamayanlaricinkos.com adresinde.

2014 yılından beri düzenlenen Wings for Life World Run'da bugüne kadar 928 bin 95 kişi koşarken, toplam 9 milyon 34 bin 954 kilometre mesafe kat edildi. Geçen sene 180 binden fazla kişi adımlarını omurilik felçlilerine umut olmak için atarken, 2014 yılında bu yana toplam 33 milyon 300 bin euro yani 532 milyar 800 milyon TL'lik bağış toplandı. 2014 yılından bu yana Wings for Life World Run sayesinde 239 proje desteklenirken, şu anda 59 projede araştırmalar devam ediyor.

Wings for Life Vakfı hakkında

Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik ya da ev kazaları sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm oluyor. Tek hedefi omurilik felci araştırmalarını desteklemek olan Wings For Life, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olarak 2005 yılından beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik çalışmalara fon sağlıyor. Wings for Life World Run kayıt ücretleri ile toplanan bağışların tamamı Wings For Life Vakfı'nın nihai hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.