Xavi: Endişelenmeye gerek yok, tam tersine ümidimiz var - Son Dakika
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Xavi: Endişelenmeye gerek yok, tam tersine ümidimiz var

11.03.2022 02:59
Xavi: Endişelenmeye gerek yok, tam tersine ümidimiz var

"Galatasaray'dan çok daha iyiydik""Beklemediğimiz bir sonuç aldık"Inaki, bu gece tadımızı kaçırdı"Serhan TÜRK / BARCELONA(İspanya), – Barcelona Teknik Direktörü Xavi, "Endişelenmeye gerek yok, tam tersine ümidimiz var. Napoli'de olduğu gibi. Galatasaray'dan çok daha iyiydik.

" Galatasaray'dan çok daha iyiydik"

"Beklemediğimiz bir sonuç aldık"

Inaki, bu gece tadımızı kaçırdı"Serhan TÜRK/ BARCELONA(İspanya), – Barcelona Teknik Direktörü Xavi, "Endişelenmeye gerek yok, tam tersine ümidimiz var. Napoli'de olduğu gibi. Galatasaray'dan çok daha iyiydik. Haksız bir sonuç aldık ama devam etmeliyiz" dedi.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona, kendi sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Barcelona Teknik Direktörü Xavi, açıklamalarda bulundu. İyi bir oyun ortaya koyduklarını ve kazanmayı hak ettiklerini belirten Xavi, "Çok iyiydik, beraber oynadık. Galatasaray çok ısrarcıydı ve agresifti. Inaki mesala çok iyi oynadı. Harika bir iş çıkardı. Birçok durumla karşı karşıya kaldık ve biraz ağır kaldık. Çok serbest adam bulamadık. İkinci yarı çok iyiydik, kazanmayı hak ettik. 1-0'ı hak etmiştik. Bize alan bırakmadılar. Defans olarak da çok iyiydik ama zorlandık" diye konuştu."GALATASARAY'DAN ÇOK DAHA İYİYDİK"Rövanş karşılaşması için ümitli olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Endişelenmeye gerek yok, tam tersine ümidimiz var. Napoli'de olduğu gibi. Galatasaray'dan çok daha iyiydik. Haksız bir sonuç aldık ama devam etmeliyiz. Şu anlık moralimizi bozamayız. Avrupa'da kazanmak daha zor. Burada herkes mücadele ediyor" şeklinde konuştu."BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK"Rövanş karşılaşmasında her şeyin olabileceğini belirten Xavi, şöyle konuştu: "Bugün bir şey kazanmadık bir şey de kaybetmedik. Beklemediğimiz bir sonuç aldık. İyi durumdayız şu an. Inaki çok iyi kurtarışlar yaptı. Önceden yaptığımız şeyleri pek yapamadık. Açık bir sonuç, her an her şey olabilir.""INAKI, BU GECE İÇİN TADIMIZI KAÇIRDI"

Galatasaray'ın kalecisi Inaki Pena'nın iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Xavi, "Inaki'yi kiralamamızın sebebi, gelecek sezon geri gelmesiydi. Ben onun için çok mutluyum. Çok iyi kişiliği var. Seviyesini çok iyi gösterdi. Bizim, bu gece için tadımızı kaçırdı" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, İspanya'dan avantajlı dönüyor Galatasaray, İspanya'dan avantajlı dönüyor Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı. Futbol: UEFA Avrupa Ligi Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray, Barcelona, İspanya, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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