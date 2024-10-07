Xavi, Fenerbahçe'nin rakibinin başına geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Xavi, Fenerbahçe'nin rakibinin başına geçiyor

Xavi, Fenerbahçe\'nin rakibinin başına geçiyor

İngiliz ekibi Manchester United'ın alınan kötü sonuçların ardından bu hafta içerisinde teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son verip son olarak Barcelona'yı çalıştıran Xavi Hernandez'i takımın başına getirmesi bekleniyor.

07.10.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, performansı büyük tartışma konusu olan teknik direktör Erik ten Hag'ın geleceğini görüşmek üzere acil kodlu toplantı kararı aldı.

TEN HAG'IN GÖREVİNE SON VERİLECEK

The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United icra komitesi üyeleri ile birlikte kulübün yeni hissedarı Sir Jim Ratcliffe, Ten Hag'ın geleceğine dair toplantı yapacak. Bu toplantıda Ten Hag'ın muhtemelen görevine son verileceği ve yerine geçecek teknik direktörler için fikir alışverişi yapılacağı kaydedildi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA XAVI VAR

Manchester United'ın Ten Hag'ın yerine geçecek menajerler listesinin ilk sırasında Xavi Hernandez olduğu öğrenildi. Barcelona'nın efsaneleri arasında yer alan ve futbolcuk döneminde de Manchester United hayranı olduğunu her fırsatta dile getiren İspanyol futbol adamının da bu teklife sıcak bakacağı belirtildi.

BARCELONA'DA 2.07 PUAN ORTALAMASI

Barcelona'da ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan, ikinci sezonunda ise sezonu Real Madrid'in ardında ikinci sırada tamalayan 44 yaşındaki Xavi Hernandez, İspanyol devindeki görevi boyunca 143 maçta 2.07 puan ortalaması yakaladı.

KADIKÖY'E GELECEKLER

Manchester United, milli ara sonrası İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Brentford'a konuk olacak. İngiliz ekibi, bu maçın ardından UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United, Fenerbahçe, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Xavi, Fenerbahçe'nin rakibinin başına geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
17:13 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
16:59 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul’da çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
14:52 Ünlü market zinciri banka kuruyor Ünlü market zinciri banka kuruyor
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
04:39 Ankara’da kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti Ankara'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
02:10 Emniyet, Esenyurt’ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
01:26 Jandarma 9.690 Uzman Erbaş Alacak Jandarma 9.690 Uzman Erbaş Alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 18:20:11. #1.12#
SON DAKİKA: Xavi, Fenerbahçe'nin rakibinin başına geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.