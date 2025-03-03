Xavi Hernandez, dünya devinin başına geçiyor

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Bahçeli\'den Pervin Buldan\'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

Arda Turan\'a bir darbe daha!

Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan teknik direktör Xavi Hernandez'in sıradaki durağıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.