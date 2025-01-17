Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. 28. dakikada 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, bu golden 5 dakika sonra yaşanan pozisyonun ardından penaltı bekledi.
Galatasaray'da Yunus Akgün, karşılaşmanın 33. dakikasında yay üzerinden vuruşunu yaptı. Yunus'un şutunu savunmada Kilama karşıladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, bu pozisyonun ardından Kamerunlu stoperin topa elle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı itirazında bulundu.
Galatasaray cephesinin yoğun itirazlarıyla karşılaşan hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Belçikalı Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika
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