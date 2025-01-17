Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray\'ın penaltı beklediği pozisyon

Kenan KODALAK:

HAKEM BECERİKSİZ YADA ART NİYETLİ OLURSA YERLİ YABANCI OLMASI BİRŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ. O NEDENLE VAR HAKEMİ FİFA KOKARTLI OLMALI HİÇBİR DEĞİŞİKLİK OLMAZ TÜR FUTBOLU DAHA DA BATAĞA GÖMÜLÜR