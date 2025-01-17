Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika
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Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

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Galatasaray, Hatayspor karşılaşmasının 33. dakikasında penaltı bekledi. Sarı-kırmızılılar, Yunus'un şutunda Kilama'nın ceza sahası içerisinde elle oynadığı itirazında bulunsa da hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Belçikalı Jan Boterberg ile görüşerek oyunu devam ettirdi.

17.01.2025 20:47  Güncelleme: 20:59
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. 28. dakikada 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, bu golden 5 dakika sonra yaşanan pozisyonun ardından penaltı bekledi.

CİMBOM'DAN ELLE OYNAMA İTİRAZI

Galatasaray'da Yunus Akgün, karşılaşmanın 33. dakikasında yay üzerinden vuruşunu yaptı. Yunus'un şutunu savunmada Kilama karşıladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, bu pozisyonun ardından Kamerunlu stoperin topa elle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı itirazında bulundu.

YABANCI VAR ÇAĞIRMADI

Galatasaray cephesinin yoğun itirazlarıyla karşılaşan hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Belçikalı Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.

İşte o pozisyon;

Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray\'ın penaltı beklediği pozisyon

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Cihan Aydın, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    Adalet VAR olduğu sürece 6alata5aray yok olmaya mahkumdur. 421 267 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    vermeyin penaltı falan kanırta kanırta sampiyon olacaz. koç acun ciksin ağlamaya devam etsin. alayınıza Galatasaray. 176 268 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Bunlar Koç tarafından satın alınmış köpekler 111 189 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Resmen Penaltı verilmedi. 142 121 Yanıtla
  • Enver Üçar:
    bakalım yardım almasınlar 6saray nasıl figan ederler hakemler feto saray olmasında 5 hafta sonra göreyim 141 71 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ağlamayın gavatsaray 85 109 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bundan sonra böyle olacak rüzgar Ters dönecek 98 68 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Yabancı Var belki çağırıyor orta hakem art niyetli zaten belli tam katıksız üvey evlat 75 45 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    "ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar" Allah büyük. 88 21 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    HAKEM BECERİKSİZ YADA ART NİYETLİ OLURSA YERLİ YABANCI OLMASI BİRŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ. O NEDENLE VAR HAKEMİ FİFA KOKARTLI OLMALI HİÇBİR DEĞİŞİKLİK OLMAZ TÜR FUTBOLU DAHA DA BATAĞA GÖMÜLÜR 52 11 Yanıtla
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