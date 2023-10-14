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Bu kadar ileri gidebileceğini kimse düşünmezdi! Modric'in Türkiye maçında ettiği skandal küfür ortaya çıktı - Son Dakika

Bu kadar ileri gidebileceğini kimse düşünmezdi! Modric'in Türkiye maçında ettiği skandal küfür ortaya çıktı

Son Güncelleme: 14.10.2023 08:25

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric'in Türkiye'ya yenildikleri maçta hakem Anthony Taylor'a ettiği küfür ortaya çıktı. Hırvat basını, bir pozisyon sonrası dünyaca ünlü futbolcunun hakeme, ''Kör anneni s... o... ç...'' dediğini yazdı. Taylor, Hırvatça bilmediği için söylenenleri anlamazken deneyimli futbolcunun sözlerini pozisyona bir tepki olarak yorumladı.

Hırvat basını, Türkiye'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'da Luka Modric'in maç içinde hakem Anthony Taylor'a "Kör anneni s... o... ç..." ifadelerini kullandığını yazdı.

HAKEM HIRVATÇA BİLMEDİĞİ İÇİN UCUZ KURTULDU

Hırvatça bilmeyen hakem Anthony Taylor, Modric'in söylediklerini pozisyona tepki olarak yorumlarken deneyimli futbolcuya sadece sarı kart verdi. Dünyaca ünlü futbolcunun bu kadar ağır küfür etmesi tepki çekti.

Yakışmadı Modric! Türkiye maçında ağzından çıkan cümle tek kelimeyle skandal

"TÜRKLER BİZDEN DAHA İYİYDİ"

Modric, Türkiye maçının ardından yaptığı açıklamada, "Türkler bizi şaşırtmadı. Kaliteli bir takım olduklarını biliyorduk. Kaybettik, bazen bu tür kayıplar oluyor. İtiraf etmeliyiz ki rakibimiz bizden daha iyiydi. Paniğe gerek yok. Kendimize güveniyoruz. Zorlu maçlarımız var. Özellikle de Galler'e karşı hata yapma şansımız yok." demişti.

Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu kadar ileri gidebileceğini kimse düşünmezdi! Modric'in Türkiye maçında ettiği skandal küfür ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu kadar ileri gidebileceğini kimse düşünmezdi! Modric'in Türkiye maçında ettiği skandal küfür ortaya çıktı - Son Dakika
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