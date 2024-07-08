Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı - Son Dakika
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Spor

Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı

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Bayern Münih, Crystal Palace'tan genç yıldız Michael Olise'yi kadrosuna kattı. Alman ekibi, Olise için bonuslarla birlikte 60 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

08.07.2024 10:24  Güncelleme: 11:10
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Geçtiğimiz sezon istediği başarıyı yakalayamayan ve gelecek sezon için yeniden iddialı bir kadro kurmak isteyen Alman devi Bayern Münih, Crystal Palace'tan genç yıldız Michael Olise'yi transfer etti.

60 MİLYON EURO

Alman ekibi bonuslarla birlikte Olise için 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Alman ekibi, Crystal Palace'tan Michael Olise'yi kadrosuna kattı ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Crystal Palace'ta 3 sezon geçiren Olise, geçen sezon 19 maçta toplamda 10 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Crystal Palace FC, Bayern Münih, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Beyhan: FERDİ rahat 70 milyon euro eder rahat 13 2 Yanıtla
    ferhat eser: Beşiktaşlı olarak ferdiye hayranlık duyuyorum onu yetistiren hollandalılara fenerbahçeli dostlara ne kadar teşekkür etsek azdır helal olsun mükemmel bir futbolcu 10 5 Ali Svri: abart abart turkiye burası ingiltere değil 2 2
  • ferhat eser: Daha önce bu arkadaşın adı Beşiktaşla yazılmıştı şenol güneş veto etmişti sanki 1 3 Yanıtla

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