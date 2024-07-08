Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı

Serkan Beyhan:

FERDİ rahat 70 milyon euro eder rahat

13 2 Yanıtla

ferhat eser: Beşiktaşlı olarak ferdiye hayranlık duyuyorum onu yetistiren hollandalılara fenerbahçeli dostlara ne kadar teşekkür etsek azdır helal olsun mükemmel bir futbolcu 10 5