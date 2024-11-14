Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı - Son Dakika
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Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı

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Birçok yıldız golcünün forma giydiği Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini kimin göğüsleyeceğinin yanı sıra gol kralının da kim olacağı en çok merak edilenlerden biri. Ligin ortalarına yaklaşılırken, gol kralı olacak yıldız belli oldu. Yapay zekaya göre sezon sonunda Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, 23 golle ödülün sahibi olacak.

14.11.2024 17:08
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun gol krallığı yarışı, yapay zeka analizleriyle netleşmeye başladı. Gelişen teknolojiler ve veri analizi sayesinde, sezonun bitişine henüz aylar varken, şimdiden gol krallığında öne çıkan isimler belirlenmiş durumda.

EN NESYRI LİSTEYE GİRMEDİ

Yapay zekanın belirlediği 5 kişilik gol krallığında Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin yer almaması dikkat çekti. Sarı-lacivertli formayla ligde 11 maça çıkan 27 yaşındaki forvet, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

ZİRVEDE OSIMHEN VAR

İşte yapay zekanın tahminine göre, Süper Lig'de gol krallığında ilk beşte yer alan futbolcular;

1- Victor Osimhen: Napoli'den sonra yeni takımında da etkileyici performansını sürdüren Nijeryalı yıldız, Süper Lig'de 23 gol ile zirvede. Güçlü fiziği ve hızlı ayaklarıyla rakip defanslar için kabus olmaya devam ediyor.

2- Ciro Immobile: Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü, geçmişteki golcü performansını Türkiye'de de devam ettirerek 19 gol ile ikinci sırada. Tecrübesi ve soğukkanlı bitiriciliği, onu bu listede yukarılara taşıyor.

3- Simon Banza: Yapay zekanın dikkat çektiği bir diğer isim. 17 golle listenin üçüncü sırasında yer alan Banza, bu sezonun sürpriz isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

4- Krzysztof Piatek: Polonyalı forvet, 16 golle dördüncü sırada. Gol krallığı yarışında her an üst sıralara çıkma potansiyeli taşıyan Piatek, sahadaki soğukkanlılığıyla dikkat çekiyor.

5- Edin Dzeko: Fenerbahçe'nin deneyimli forveti, 15 golle beşinci sırada. Kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen, golcülük yeteneğini ve alan hakimiyetini kaybetmeyen Dzeko, hâlâ tehlikeli bir silah olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig\'de sezonun gol kralı

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Son Dakika Spor Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tazmanya:
    Ciro kral gerisinin ak 5 53 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    zekası yetersiz kalmış yapay olunca. Osimhen böyle giderse rahat 30 golü görür. bitik dzeko bile 17-18 görür bu ligde 23 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Yaw he yaw he he 3 14 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Kendi Kafanıza Göre Ayarlayın sonrada adını yapay zeka dersiniz 1 3 Yanıtla
  • rıfat eren:
    napoliden demiş bak çekemiyorsun herhalde 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı - Son Dakika
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