Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

20.01.2026 18:24
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Maç öncesinde, yapay zeka tarafından yapılan tahminler paylaşıldı. Binlerce simülasyon sonucunda Galatasaray'ın maçı kazanma ihtimali %17.2, Atletico Madrid'in galibiyet şansı %59.5 olarak belirlendi. Maçın berabere bitme ihtimali ise %23.3 olarak aktarıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında çarşamba günü İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

YAPAY ZEKA KAZANANI TAHMİN ETTİ

Yapay zeka, RAMS Park'ta oynanacak zorlu maç öncesinde Galatasaray-Atletico Madrid maçıyla ilgili tahminini paylaştı.

GALATASARAY'IN KAZANMA İHTİMALİ

Binlerce kez yapılan simülasyon sonucunda Galatasaray'ın maçı kazanma ihtimalinin yüzde 17.2 olarak belirtildi. İspanyol ekibinin galibiyet şansı ise yüzde 59.5 olarak gösterildi. Maçın berabere bitme ihtimalinin ise yüzde 23.3 olduğu aktarıldı.

AVRUPA'DA 335. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 335. maçına çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 334 maçta mücadele etti. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hakan1122 hakan1122:
    yapay zekaya gerek yok a.madrid maçı rahat alacak ve gs tribünleri hep bir ağızdan yönetim ve okan istifa diyecek... 8 9 Yanıtla
  • Haci1969 Haci1969:
    inşallah 8 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
