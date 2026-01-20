Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında çarşamba günü İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

YAPAY ZEKA KAZANANI TAHMİN ETTİ

Yapay zeka, RAMS Park'ta oynanacak zorlu maç öncesinde Galatasaray-Atletico Madrid maçıyla ilgili tahminini paylaştı.

GALATASARAY'IN KAZANMA İHTİMALİ

Binlerce kez yapılan simülasyon sonucunda Galatasaray'ın maçı kazanma ihtimalinin yüzde 17.2 olarak belirtildi. İspanyol ekibinin galibiyet şansı ise yüzde 59.5 olarak gösterildi. Maçın berabere bitme ihtimalinin ise yüzde 23.3 olduğu aktarıldı.

AVRUPA'DA 335. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 335. maçına çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 334 maçta mücadele etti. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.