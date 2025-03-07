Yapay zeka, önümüzdeki 20 yılda Ballon d'Or kazanacak yıldız futbolcuları tahmin etti - Son Dakika
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Yapay zeka, önümüzdeki 20 yılda Ballon d'Or kazanacak yıldız futbolcuları tahmin etti

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Transfermarkt, yapay zeka kullanarak önümüzdeki 20 yıl boyunca Ballon d'Or ödülünü kazanacak futbolcuları tahmin etti. Çıkan sonuçlarda Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'in Real Madrid ile 2 kez ödülü alacak olması ve 2044 yılındaki Messi detayı göze çarptı.

07.03.2025 17:04  Güncelleme: 17:34
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Ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt, yapay zekaya önümüzdeki 20 yılda Ballon d'Or ödülünü kazanacak futbolcuları sordu. Çıkan sonuçlar, futbolseverleri şaşırtacak cinsten.

YAMAL, REAL MADRID FORMASIYLA 2 KEZ KAZANCAK

Yapılan tahminlerin en ilginci Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın 2035 ve 2037 yıllarında Real Madrid formasıyla Ballon d'Or'u kazanacak olması. Genç futbolcunun 2029'da Barça formasıyla ödülü alacağını öngören yapay zekaya Yamal'ın sonraki Ballon d'or'larını 27 ve 29 yaşlarında Real Madrid formasıyla kazanacağı söyledi.

Yapay zeka, önümüzdeki 20 yılda Ballon d'Or kazanacak yıldız futbolcuları tahmin etti

4 REAL MADRID FUTBOLCUSU DAHA ALACAK

Yapay zekaya göre Lamine Yamal dışında da 4 futbolcu Real Madrid formasıyla bu ödüle ulaşacak. Tahminlere göre Kylian Mbappe 2025'te, Vinicius 2027'de, Jude Bellingham 2028'de ve Endrick ise 2023'de ödülün sahibi olacak. Yapay zekanın bir başka ilginç tahmini ise şu anda Atletico Madrid formasını giyen Juilan Alvarez'in 2031 yılında Barcelona formasıyla ödülü kazanacağı.

Yapay zeka, önümüzdeki 20 yılda Ballon d'Or kazanacak yıldız futbolcuları tahmin etti

2044'TE "YENİ MESSİ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLACAK

Transfermarkt'ın sorduğu yapay zeka öngörülerine göre 2041'de ödülü isimsiz bir Afrikalı yetenek, 2042'de isimsiz bir Asyalı yetenek, 2043'te 2020 doğumlu isimsiz bir futbolcu ve 2044'te de 'Yeni Messi' kazanacak. Yapay zekanın tahminlerinde dikkat çeken diğer isimler ise 2038 yılında Chelsea ile ödülü kazanacak Ethan Nwaneri ile 2040'ta Bayern Münih formasıyla zafere ulaşacak Hırvat futbolcu Luka Vuskovic. Vuskovic henüz 18 yaşında ve bonservisi Hajduk Split'te. Ethan Nwaneri ise 17 yaşında ve Arsenal'in oyuncusu.

Yapay zeka, önümüzdeki 20 yılda Ballon d'Or kazanacak yıldız futbolcuları tahmin etti

LİSTENİN TAMAMI

Yapay zekaya göre yıllara göre Ballon d'Or kazancak futbolcular şu şekilde;

  • 2025: Kylian Mbappe
  • 2026: Erling Haaland
  • 2027: Vinicius Junior
  • 2028: Jude Bellingham
  • 2029: Lamine Yamal
  • 2030: Florian Wirtz
  • 2031: Julian Alvarez
  • 2032: Endrick
  • 2033: Jamal Musiala
  • 2034: Jude Bellingham
  • 2035: Lamine Yamal
  • 2036: Xavi Simons
  • 2037: Lamine Yamal
  • 2038: Ethan Nwaneri
  • 2039: Francesco Camarda
  • 2040: Luka Vuskovic
  • 2041: Afrikalı bir futbolcu
  • 2042: Asyalı bir futbolcu
  • 2043: 2020 yılında doğan bir futbolcu
  • 2044: "Yeni Messi" olarak isimlendirilen bir futbolcu
Yapay zeka, önümüzdeki 20 yılda Ballon d\'Or kazanacak yıldız futbolcuları tahmin etti

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Son Dakika Spor Yapay zeka, önümüzdeki 20 yılda Ballon d'Or kazanacak yıldız futbolcuları tahmin etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • GFB1907OKAN null:
    Yapay zekanın da bokunu çıkardılar iyice 17 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Yıldız,star diyerek havalara soktuğunuz Arda nerde 5 8 Yanıtla
  • Semih Öz:
    serdar dursun yokmu ? 9 3 Yanıtla
  • Hakan1421:
    baştan kayıp etti, seneye mbappe ne alaka 8 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    2032 Arda GÜLER 1 0 Yanıtla
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