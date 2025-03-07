Yapay zeka, önümüzdeki 20 yılda Ballon d\'Or kazanacak yıldız futbolcuları tahmin etti

Ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt, yapay zekaya önümüzdeki 20 yılda Ballon d'Or ödülünü kazanacak futbolcuları sordu. Çıkan sonuçlar, futbolseverleri şaşırtacak cinsten.

YAMAL, REAL MADRID FORMASIYLA 2 KEZ KAZANCAK

Yapılan tahminlerin en ilginci Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın 2035 ve 2037 yıllarında Real Madrid formasıyla Ballon d'Or'u kazanacak olması. Genç futbolcunun 2029'da Barça formasıyla ödülü alacağını öngören yapay zekaya Yamal'ın sonraki Ballon d'or'larını 27 ve 29 yaşlarında Real Madrid formasıyla kazanacağı söyledi.

4 REAL MADRID FUTBOLCUSU DAHA ALACAK

Yapay zekaya göre Lamine Yamal dışında da 4 futbolcu Real Madrid formasıyla bu ödüle ulaşacak. Tahminlere göre Kylian Mbappe 2025'te, Vinicius 2027'de, Jude Bellingham 2028'de ve Endrick ise 2023'de ödülün sahibi olacak. Yapay zekanın bir başka ilginç tahmini ise şu anda Atletico Madrid formasını giyen Juilan Alvarez'in 2031 yılında Barcelona formasıyla ödülü kazanacağı.

2044'TE "YENİ MESSİ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLACAK

Transfermarkt'ın sorduğu yapay zeka öngörülerine göre 2041'de ödülü isimsiz bir Afrikalı yetenek, 2042'de isimsiz bir Asyalı yetenek, 2043'te 2020 doğumlu isimsiz bir futbolcu ve 2044'te de 'Yeni Messi' kazanacak. Yapay zekanın tahminlerinde dikkat çeken diğer isimler ise 2038 yılında Chelsea ile ödülü kazanacak Ethan Nwaneri ile 2040'ta Bayern Münih formasıyla zafere ulaşacak Hırvat futbolcu Luka Vuskovic. Vuskovic henüz 18 yaşında ve bonservisi Hajduk Split'te. Ethan Nwaneri ise 17 yaşında ve Arsenal'in oyuncusu.

LİSTENİN TAMAMI

Yapay zekaya göre yıllara göre Ballon d'Or kazancak futbolcular şu şekilde;